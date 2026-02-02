Ευρωαγορές: Ήπια πτωτικά με φόντο το sell-off στα μέταλλα

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, με τις αγορές να παρακολουθούν την αστάθεια των πολύτιμων μετάλλων.

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, με τις αγορές να παρακολουθούν την αστάθεια των πολύτιμων μετάλλων, με τις βίαιες διορθώσεις τους να έχουν αλλάξει το επενδυτικό αφήγημα, την ίδια ώρα που οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπο για την επιλογή της Fed προσφέρουν περαιτέρω τροφή για.. ανησυχία.

Σε αυτό το κλίμα, ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,38% στις 608,66 μονάδες, με τις μετοχές εξόρυξης και πετρελαίου να ηγούνται των απωλειών, με πτώση 3% και 2,3% αντίστοιχα. Ο Euro Stoxx 50 διολισθαίνει 0,70% στις 5.907 μονάδες,

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει απώλειες 0,28% στις 24.450 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,33% στις 8.100 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,33% στις 10.189 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο -0,22% στις 45.421 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κινείται στο +0,03% στις 17.889 μονάδες.

Ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε τον πρώτο μήνα του 2026 σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδός του - στο μεγαλύτερο σερί μηνιαίων κερδών από το 2021.

Συνεχίζεται η βίαιη διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό και το ασήμι να επεκτείνουν τις απώλειές τους τη Δευτέρα, καθώς το ισχυρότερο δολάριο και το profit taking απομυζούν την ορμή του ράλι και την εκτόξευση σε ιστορικά υψηλά. Ο χρυσός στην αγορά σποτ κατρακυλά 3,58% στα 4.545 δολάρια έχοντας διολισθήσει και μέχρι 6% στα 4.538 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την βουτιά σχεδόν 10% την Παρασκευή, όταν οι τιμές έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι, το οποίο έχει υπερδιπλασιάσει τα κέρδη του το τελευταίο έτος, υποχώρησε περίπου 30% την Παρασκευή, στη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο του 1980. Σήμερα υποχωρεί επιπλέον 12% στα 74,36 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν την Κυριακή το βράδυ, καθώς οι traders παρακολουθούσαν το μαζικό sell-off του bitcoin το Σαββατοκύριακο.

Η Wall Street έστρεψε επίσης την προσοχή της στην Nvidia καθώς ανέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στο OpenAI έχουν «κολλήσει», με τα στελέχη κατασκευαστών τσιπ να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ασία: «Μάτωσε» η Κορέα

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους δείκτες αναφοράς της Νότιας Κορέας να ηγούνται των απωλειών καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν την «βουτιά» που καταγράφουν τα μέταλλα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε περισσότερο από 5% στις 4.949,67, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Kospi 200 υποχώρησαν έως και 5%, ωθώντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά τις συναλλαγές. Οι εταιρείες με ειδικό βάρος για τον δείκτη, όπως οι SK Hynix και Samsung Electronics υποχώρησαν κατά 8,69% και 6,29% αντίστοιχα.

Ο Kosdaq, μικρής κεφαλαιοποίησης, έχασε 4,44% για να κλείσει την ημέρα συναλλαγών στις 1.098,36.

Η εργοστασιακή δραστηριότητα της Κίνας επιταχύνθηκε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, καθώς οι κατασκευαστές επιτάχυναν την παραγωγή ενόψει των εκτεταμένων διακοπών του Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, που θα διαρκέσουν από την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Γενικός Δείκτης PMI για τη Μεταποίηση, που διενεργείται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 50,3 μονάδες τον Ιανουάριο από 50,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών για 50,3 μονάδες σε δημοσκόπηση του Reuters. Αυτό σηματοδότησε το ισχυρότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο, όταν ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 50,6 μονάδες.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,25% στις 52.655,18 μονάδες, ενώ ο Topix έχασε 0,85% στις 3.536,13 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 2,32%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας διολίσθησε 2,13% στις 4.605,98 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 1,02% στις 8.778,6 μονάδες.