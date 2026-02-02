Ήπιες απώλειες στο ΧΑ εν μέσω πιέσεων στις διεθνείς αγορές

Με το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στο «κόκκινο» ξεκινά η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών. Ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, εν μέσω πιέσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ακραίας μεταβλητότητας στις αγορές των πολύτιμων μετάλλων.

Με το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στο «κόκκινο» ξεκινά η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέσω πιέσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ακραίας μεταβλητότητας στις αγορές των πολύτιμων μετάλλων.

Ξένοι αναλυτές εστιάζουν στο μέγεθος και την ταχύτητα της πτωτικής κίνησης στον χρυσό, ο οποίος, σε τεχνικό επίπεδο, μέσα σε μόλις τρεις συνεδριάσεις πέρασε από μια έντονα ανοδική σε μια πτωτική αγορά.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, στο ενδεχόμενο να αναλάβει ο Warsh επικεφαλής της Fed. Αυτό, πιθανώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα επιτόκια στον ισολογισμό της Fed, ύψους 6,6 τρισ. δολαρίων, και στον ρόλο που αυτή διαδραματίζει στις αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα των αγορών δείχνει ένα πιο «αμυντικό» κλίμα και κάποια υποχώρηση στη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ενώ στο μεταξύ συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με έμφαση βεβαίως στους «γίγαντες» του τεχνολογικού κλάδου των ΗΠΑ.

«Η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν παίζει τον ρόλο της στις διεθνείς αγορές, οι οποίες εμφανίζονται πιο αμυντικές, με τις εξελίξεις να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τις ισορροπίες. Από την άλλη, η απότομη διόρθωση σε χρυσό, ασήμι και Bitcoin ενδέχεται να φέρει περισσότερες εισροές στις μετοχικές αξίες» εκτιμά σε ανάλυσή της η Fast Finance.

Εντός συνόρων, όπως σχολιάζει η χρηματιστηριακή, «ο MSCI βιάζεται να αναβαθμίσει την Ελλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές από τις αναδυόμενες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αρκετά νέα funds να τοποθετούνται βιαστικά και επιθετικά πριν τις εξελίξεις», ενώ η πίεση που παρατηρείται σε ορισμένες μετοχές σχετίζεται κυρίως με αναγκαστικές εκροές.

«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε τα flows θα κάνουν παύση και θα δούμε μία ουσιαστική διόρθωση, θυμίζοντας ότι πέρσι χρειάστηκε ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο πριν η αγορά διορθώσει» επισημαίνει η Fast Finance, προσθέτοντας ότι πλέον ο χρόνος «τρέχει» πιο γρήγορα, με τις εξελίξεις και τις τιμές να κινούνται αισθητά ταχύτερα και υπενθυμίζοντας ότι η αγορά αναμένει τις ανακοινώσεις και τις αλλαγές του MSCI τη μεθεπόμενη Τρίτη, με το rebalancing να ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου. «Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει ζωηρό στο ταμπλό, ανεξαρτήτως των όποιων βραχυπρόθεσμων διορθώσεων» εκτιμά η χρηματιστηριακή.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρίσκεται στις 2.306,27 μονάδες με απώλειες 0,37%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε ήπια αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,20% στις 2.699,40 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:3,1 με 24 τίτλους να ενισχύονται, 74 να υποχωρούν και 52 να διαπραγματεύονται αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος βρίσκεται μέχρι στιγμής στα 44,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €11,07 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.