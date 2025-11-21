Ευρωζώνη: Σταθερή η επιχειρηματική δραστηριότητα τον Νοέμβριο - Σε υψηλό 1,5 έτους ο κλάδος των υπηρεσιών

Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο, ενώ ο ιδιωτικός τομέας της Γαλλίας παρέμεινε στάσιμος.

Με σταθερό ρυθμό αναπτύσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να ανακάμψει τους τελευταίους μήνες του έτους. Ο κλάδος των υπηρεσιών καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό επέκτασης εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ ο τομέας της μεταποίησης υποχωρεί ξανά λόγω χαμηλής ζήτησης.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης διαχειριστών προμηθειών που καταρτίστηκε από την S&P Global, διαμορφώθηκε στο 52,4, σχεδόν στα ίδια επίπεδα (52,5) με τον Οκτώβριο, και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το όριο του 50 που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αμετάβλητη τιμή.

Ο PMI στον κλάδο των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες, από 53 μονάδες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών. Οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 52,8 μονάδες.

Ο PMI στον κλάδο της μεταποίησης υποχώρησε στις 49,7 μονάδες από τις 50 μονάδες του Οκτωβρίου, αγγίζοντας χαμηλό 8 μηνών, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 50,1 μονάδες.

Το συνολικό κόστος των εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, αλλά οι επιχειρήσεις το απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό. Οι τιμές παραγωγής αυξήθηκαν με τον πιο αδύναμο ρυθμό σε πάνω από ένα χρόνο.

Η ευρωπαϊκή οικονομία «άντεξε» καλύτερα από το αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της εμπορικής κρίσης στις ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρήσει σχεδόν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης του τρέχοντος έτους και το 2026, με ώθηση από το νέο «κύμα» επενδύσεων σε υποδομές και άμυνα. Ωστόσο, ο συνολικός δείκτης φανερώνει τις ανισότητες μεταξύ των 20 μελών της ευρωζώνης, με περίπου το ήμισυ του μπλοκ να μην καταγράφει αύξηση της παραγωγής το τρίτο τρίμηνο.

Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κατάσταση δεν δικαιολογεί προς το παρόν περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, τα οποία έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ από το υψηλό επίπεδο του 4%. Ο πληθωρισμός έχει επανέλθει κοντά στον στόχο του 2% και οι περισσότεροι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο στο άμεσο μέλλον.

Στάσιμη αλλά όχι απαραίτητα σταθερή η οικονομία της Γαλλίας

Ο ιδιωτικός τομέας της Γαλλίας παρέμεινε στάσιμος τον Νοέμβριο, ακόμη και μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής έντασης και αβεβαιότητας γύρω από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε στις 49,9 μονάδες, από 47,7 τον Οκτώβριο, επίπεδο που παραμένει οριακά κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, αλλά αποτελεί την καλύτερη επίδοση εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών ενισχύθηκε, η μεταποίηση, ωστόσο, υποχώρησε απροσδόκητα. Η S&P Global επισημαίνει ότι η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες κινήθηκαν χαμηλότερα, δείχνοντας ότι ο βιομηχανικός κλάδος αντιμετωπίζει ξανά δυσκολίες.

Επιβραδύνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία - Υπό πίεση η βιομηχανία

Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο, με τα νέα στοιχεία να υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να επαναφέρει την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε τροχιά ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη και η βιομηχανική παραγωγή συνεχίζει να πιέζεται.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global υποχώρησε στις 52,1 μονάδες, από 53,9 τον Οκτώβριο, παραμένοντας μεν πάνω από το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί ανάπτυξη, αλλά πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών (53,5 μονάδες).

Ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, καθώς επιβαρύνεται των αμερικανικών δασμών και του ανταγωνισμού από την Κίνα. Ενώ τους τελευταίους μήνες πλησίασε τη στασιμότητα μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης, ο δείκτης υποχώρησε πιο αισθητά κάτω από το όριο των 50 τον Νοέμβριο, στα 48,4.