Αρνητικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Σε ρυθμούς sell off η Ασία

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τίτλοι των ευρωπαϊκών μετοχών τσιπ. Σημαντικές απώλειες και για τις μετοχές του αμυντικού κλάδου.

Τελευταία ενημέρωση 13:03

Σε πτωτικό έδαφος κινούνται στις συναλλαγές της Παρασκευής τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας κατά πόδας το αρνητικό κλίμα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθώς οι ανησυχίες για μία πιθανή φούσκα στις αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνουν την επιφυλακτικότητα μεταξύ των επενδυτών.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει απώλειες 0,69% στις 560,04 μονάδες, με το σύνολο των επιμέρους κλάδων να βρίσκεται στο «κόκκινο», ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί κατά 0,99% στις 5.514 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη χάνει 0,75% και διαπραγματεύεται στις 23.133 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,14% στις 7.969 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,27% στις 9.502 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,72% στις 42.608 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 βρίσκεται στις 15,816 μονάδες, με απώλειες 1,23%.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τίτλοι των ευρωπαϊκών μετοχών τσιπ, με τις BE Semiconductor και ASML να υποχωρούν σχεδόν 7% και πάνω από 5% αντίστοιχα, ενώ απώλειες σχεδόν 5% καταγράφει και ο τίτλος της ASMI.

Σημαντικές απώλειες (3%) και για τις μετοχές του αμυντικού κλάδου, στον απόηχο της δημοσιοποίησης του αμερικανικού σχεδίου για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η μετοχή της γερμανικής Rheinmetall χάνει άνω του 6%, ενώ η επίσης γερμανική Renk υποχωρεί πάνω από 8%.

Στα «μάκρο» της ημέρας, με σταθερό ρυθμό αναπτύσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης διαχειριστών προμηθειών που καταρτίστηκε από την S&P Global, διαμορφώθηκε στο 52,4, σχεδόν στα ίδια επίπεδα (52,5) με τον Οκτώβριο, και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το όριο του 50 που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αμετάβλητη τιμή.

Ο PMI στον κλάδο των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες, από 53 μονάδες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών. Οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 52,8 μονάδες. Ο PMI στον κλάδο της μεταποίησης υποχώρησε στις 49,7 μονάδες από τις 50 μονάδες του Οκτωβρίου, αγγίζοντας χαμηλό 8 μηνών, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 50,1 μονάδες.

Ο ιδιωτικός τομέας της Γαλλίας παρέμεινε στάσιμος τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε στις 49,9 μονάδες, από 47,7 τον Οκτώβριο, επίπεδο που παραμένει οριακά κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, αλλά αποτελεί την καλύτερη επίδοση εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο. Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global υποχώρησε στις 52,1 μονάδες, από 53,9 τον Οκτώβριο, παραμένοντας μεν πάνω από το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί ανάπτυξη, αλλά πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών (53,5 μονάδες).

Sell off στις αγορές της Ασίας/Ειρηνικού

Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού, με το επενδυτικό κλίμα να βαραίνει κάτω από τις πιέσεις που δέχονται οι τίτλοι των τεχνολογικών κολοσσών, ενώ η την ίδια στιγμή φαίνεται πως απομακρύνεται το ενδεχόμενο μίας μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με πτώση 2,4% στις 48.625 μονάδες, με την SoftBank να χάνει άνω του 10%, ενώ οι τεχνολογικές Advantest και Tokyo Electron υποχώρησαν κατά 12% και 7% αντίστοιχα.

Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης HSI υποχώρησε κατά 2,38% στις 25.220 μονάδες, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες BYD, Nio και Li Auto να χάνουν 2,5%, 4% και 2% αντίστοιχα.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai έχασε 2,45% στις 3.834 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi σημείωσε απώλειες 3,8% στις 3.853 μονάδες, με την μετοχή της Samsung να κλείνει 5,8% χαμηλότερα.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε μικρές απώλειες 0,34%, ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε στις 8,416 μονάδες με απώλειες 1,59%.