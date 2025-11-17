ΧΑ: Ανοδικά ο Γενικός Δείκτης με φόντο τη Fitch και εν αναμονή αποτελεσμάτων

Με φόντο την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τη Fitch, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί τη Δευτέρα να επανέλθει σε ανοδική τροχιά, μετά τις απώλειες της Παρασκευής.

Με φόντο την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τη Fitch, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί τη Δευτέρα να επανέλθει σε ανοδική τροχιά, μετά τις απώλειες της Παρασκευής.

Η εβδομάδα φέρνει μπαράζ εγχώριων αποτελεσμάτων μεταξύ των οποίων από τις ElvalHalcor (σήμερα, μετά το κλείσιμο), Trade Estates (18/11), ΔΕΗ (18/11), Quest (19/11), Cenergy (19/11), Motor Oil (19/11), CrediaBank (20/11), Ideal (20/11), Κρι-Κρι (20/11) και Premia Properties (21/11).

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένονται ασφαλώς και οι ανακοινώσεις για το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ. Η μετοχή της δεύτερης καταγράφει σήμερα νέες απώλειες, υποχωρώντας έως τα 5,93 ευρώ. Η Fast Finance σχολιάζει σχετικά, πως η διαρροή της είδησης ότι Euronext εξασφάλισε το 50% + 1 της ΕΧΑΕ οδήγησε την προηγούμενη εβδομάδα πολλά αμοιβαία να σπεύσουν σε πωλήσεις, ακόμη και με discount 5%.

Ως προς τη γενικότερη εικόνα στο ταμπλό, η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του MSCI και το κλείσιμο βιβλίων ξένων θεσμικών στηρίζουν τη συνεχιζόμενη εισροή κεφαλαίων, υπενθυμίζοντας ότι την Παρασκευή 21/11 αναμένονται οι αποφάσεις του FTSE Russell.

«Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο μεγάλος κερδισμένος της χρονιάς, ενώ κάθε εβδομάδα νέοι τίτλοι εισέρχονται σε ανοδική τάση. Στο προσκήνιο βρίσκονται ο όμιλος Βιοχάλκο, η ΔΕΗ, αλλά και οι Τιτάν, ΜΟΗ, ενώ ο ΟΤΕ δείχνει ότι μπορεί να ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα. Ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του, με τον ΑΚΤΩΡΑ να καταγράφει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 30 ετών και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθεί» σχολιάζει μεταξύ άλλων η Fast Finance.

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρίσκεται στις 2.072,78 μονάδες με κέρδη 0,65%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών, ενώ την ίδια στιγμή οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι σημειώνουν οριακά κέρδη της τάξης του 0,1%.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,99% στις 2.338,88 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του να διαπραγματεύεται με θετικό πρόσημο.

Στο σύνολο του ταμπλό 68 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 21 σε αρνητικό έδαφος και 62 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 12,64 εκατ. ευρώ.