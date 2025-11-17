Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές έπειτα από μία δύσκολη εβδομάδα

Άλμα 6% για την Saab.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Δευτέρα, έπειτα από μία ταραχώδη εβδομάδα για τις αγορές, όπου οι ανησυχίες για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης και την παγκόσμια οικονομία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,6% στις 575,16μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,08% στις 5.672 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιείται 0,2% στις 23.891 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,09% στις 8.162 μονάδες.Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,06% στις 9.704 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,02% στις 44.002 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με -0,15% στις 16.327 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της σουηδικής Saab καταγράφει άλμα πάνω από 6%, αφότου ανακοίνωσε την Παρασκευή μία συμφωνία ύψους 3,6 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 17 μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην κυβέρνηση της Κολομβίας σε ορίζοντα πενταετίας.

Επιπλέον, η άνοδο 1,19% σημειώνει η μετοχή της Airbus στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς όπως αναφέρει το CNBC, υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση συμφωνίας για την προμήθεια σχεδόν 100 αεροσκαφών στην flydubai, ξεπερνώντας την Boeing.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν την κρίση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας, αφότου το Πεκίνο προειδοποίησε του πολίτες της για τα επερχόμενα ταξίδια τους αλλά και τα σχέδιά τους για σπουδές στην Ιαπωνία.

Πιο αναλυτικά, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,1% στις 50.323,91 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε πτώση 0,37% στις 3.347,53 μονάδες, με τις μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με τον τουρισμό να κάνουν «βουτιά».

Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας καλλυντικών Shiseido που βασίζεται στην κατανάλωση από την Κίνα, κατέγραψε απώλειες 9,08%, ενώ 5,68% έχασε η Oriental Land που διαχειρίζεται το Disney Resort στο Τόκιο.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 1,94% στις 4.089,24 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq προσθέτει 0,53% στις 902,67 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αποδυναμώθηκε 0,71%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ισχυροποιήθηκε 0,65% στις 4.598,05 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 8.636,4 μονάδες.