Metlen: Εξετάζει ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ

BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley θα λειτουργήσουν ως συντονιστές, και από σήμερα ξεκινούν σειρά επαφών με επενδυτές στην Ευρώπη.

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ εξετάζει η Metlen.

Όπως επισημαίνεται, αν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, θα εκδοθούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες ομολογίες ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών.

Σε περίπτωση που η έκδοση υλοποιηθεί, η Metlen προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς».