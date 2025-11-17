Ειδήσεις | Ελλάδα

«Η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη»: Το μήνυμα Πιερρακάκη για το Πολυτεχνείο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη»: Το μήνυμα Πιερρακάκη για το Πολυτεχνείο
Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρεται στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρεται στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στο μήνυμά του, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει πως η ελευθερία «κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη» και αποτίει φόρο τιμής σε «όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

Η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη έχει ως εξής:

«17 Νοεμβρίου.

Μια ημέρα που θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη.

Τιμούμε όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

Πού ανοίγει νέο κατάστημα η Pizza Hut

Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ - Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

tags:
Κυριάκος Πιερρακάκης
Πολυτεχνείο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider