Η Γερμανία βάζει πλαφόν στο ρεύμα για να προστατεύσει τη βαριά βιομηχανία

Η Γερμανία συμφώνησε να επιδοτήσει το ρεύμα για τις βαριές βιομηχανίες της, περιορίζοντας τις τιμές στα περίπου 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα από το 2026 έως το 2028 -μια σημαντική κίνηση που έχει στόχο να προστατέψει τη βιομηχανική της βάση από τις εκρηκτικές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κυβερνητικοί εταίροι του Βερολίνου κατέληξαν στη συμφωνία μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και ότι οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση είναι «κατά κύριο λόγο ολοκληρωμένες». Το μέτρο θα στοχεύσει σε ενεργοβόρους κλάδους όπως ο χάλυβας, οι χημικές βιομηχανίες και η αυτοκινητοβιομηχανία -τομείς που έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν παγκοσμίως με κόστος ενέργειας σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι σε φάση οριστικοποίησης βρίσκονται τα μέτρα ελάφρυνσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και για τις βιομηχανίες και τις παραγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Όπως επισημαίνουν στο Insider.gr αρμόδιες πηγές, που έχουν εκ του σύνεγγυς εικόνα για το πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες, στόχος είναι να «κλειδώσουν» και να ανακοινωθούν σε συγχρονισμό με την κατάθεση του τελικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, η οποία αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας (Πέμπτη ή Παρασκευή). Διαβάστε εδώ αναλυτικά το ρεπορτάζ του insider.

Η γερμανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, καταναλώνοντας περίπου 500 τεραβατώρες ετησίως, και δέχεται μεγάλη πίεση. Από την ενεργειακή κρίση του 2022, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν ευμετάβλητες -καταγράφοντας ξανά άνοδο το φθινόπωρο καθώς η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υστερούσε και η παραγωγή από φυσικό αέριο εκτοξεύθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021. Οι χαμηλές ταχύτητες ανέμου, η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή και τα στενά σημεία στο δίκτυο υποχρέωσαν τη Γερμανία να καίει περισσότερο φυσικό αέριο και λιγνίτη για να σταθεροποιήσει την προσφορά.

Αυτές οι συνθήκες έχουν καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Οι προβλέψεις για έναν ψυχρό χειμώνα έχουν ήδη οδηγήσει τα γερμανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια αγανάκτηση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την προσιτότητα των τιμολογίων για τα νοικοκυριά.

Οι βιομηχανικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η προσωρινή επιδότηση είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι απλώς καλύπτει βαθύτερα δομικά προβλήματα -παρωχημένες υποδομές, αργές διαδικασίες αδειοδότησης και αναξιόπιστη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές- που έχουν αφήσει τη Γερμανία εξαρτημένη από ορυκτά καύσιμα παρά τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της.

Το Βερολίνο ελπίζει ότι η τριετής περίοδος ανακούφισης θα δώσει χρόνο για την επέκταση της χωρητικότητας του δικτύου και την προσθήκη ευέλικτης παραγωγής, αλλά οι αναλυτές σημειώνουν ότι, αν αυτά τα έργα δεν υλοποιηθούν γρήγορα, η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν νέο γύρο βιομηχανικής συρρίκνωσης έως το τέλος της δεκαετίας.