Deutsche Bank: Αυξάνει στα €21 την τιμή στόχο για ΟΤΕ, σύσταση «buy»

Σε αύξηση κατά 5% της τιμής-στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ, από τα 20 στα 21 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 27%, προχώρησαν οι αναλυτές της Deutsche Bank, διατηρώντας σύσταση buy.

Σε αύξηση κατά 5% της τιμής-στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ, από τα 20 στα 21 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 27%, προχώρησαν οι αναλυτές της Deutsche Bank, διατηρώντας σύσταση buy.

Όπως εξηγούν, η αποτίμηση του ΟΤΕ αυτή τη στιγμή αντανακλά μια ανησυχία σχετικά με τον ανταγωνισμό από τις υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρει η ΔΕΗ, κάτι για το οποίο οι ίδιοι δεν ανησυχούν.

Όπως λένε, ο ΟΤΕ καταγράφει βελτίωση σε ετήσια βάση στα έσοδα από λιανικές υπηρεσίες σταθερής, συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής κατά 2-3% ετησίως, συνεχίζει να επιτυγχάνει εξοικονομήσεις στα λειτουργικά του έξοδα, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε δίκτυα FTTH και 5G Standalone.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο ΟΤΕ έχει απαλλαγεί από την ζημιογόνα δραστηριότητα στη Ρουμανία, διατηρεί αμελητέο καθαρό δανεισμό και εξακολουθεί να επιστρέφει σχεδόν το 100% των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Μεταξύ άλλων η Deutsche Bank τονίζει ότι πρόσφατα ο ΟΤΕ ανέλαβε την ανάπτυξη επιδοτούμενου FTTH στη σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας (17% της χώρας). Ως αποτέλεσμα, ο ΟΤΕ σχεδιάζει πλέον να αναπτύξει FTTH σε περίπου 73% όλων των κατοικιών στην Ελλάδα έως το 2030, ενώ σήμερα, η υποδομή FTTH του ΟΤΕ καλύπτει περίπου το 42% της χώρας.

Η Deutsche Bank υπολογίζει ότι για τις χρήσεις FY25 και FY26, έναντι του κλάδου, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDAaL 24% χαμηλότερο (4,9x έναντι 6,5x), ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους είναι υψηλότερες κατά 50 μ.β. (8,4% έναντι 7,9%).