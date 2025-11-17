Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65: Στο 87,7% η κατασκευαστική πρόοδος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65: Στο 87,7% η κατασκευαστική πρόοδος
Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.

Υπό κατασκευή, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Οκτωβρίου 2025 η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 87,7%.

Πιο αναλυτικά:

• Σήραγγες: 99,89%

• Γέφυρες: 99,08%

• Ασφαλτικά: 66,57%

• Χωματουργικά: 99,54%

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

Πού ανοίγει νέο κατάστημα η Pizza Hut

Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ - Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

tags:
Ε65
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αυτοκινητόδρομοι
Υποδομές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider