Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7,5 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις Τζόκερ λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (30/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 7, 12, 14, 29, 37 και αριθμός Τζόκερ το 17.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 7,5 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

Κλήρωση Τζόκερ: Τι να γνωρίζετε

Αν προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, πώς καταβάλλονται τα κέρδη;

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Ακόμα, στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα 100.000 ευρώ (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα 2 εκατ. ευρώ (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατ. ευρώ, θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών;

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ αρχίζει πλέον από το 1 εκατ. ευρώ (μικτά) αντί για 600.000 ευρώ, όπως ίσχυε παλαιότερα. Ακόμα, στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα 2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).