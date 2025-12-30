Τι σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές για Τραμπ και πώληση F-35 στην Τουρκία

«Η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028» υπογραμμίζουν κύκλοι της κυβέρνησης.

«Αντίστοιχη αναφορά είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35», τονίζουν κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα, με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των αεροσκαφών 5ης γενιάς στην Άγκυρα.

«Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία: H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400. Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου» υπογραμμίζουν.

«Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028» καταλήγουν οι ίδιοι κύκλοι. Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Τύπο ότι εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 στην Τουρκία, παρά τις ενστάσεις του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στενού συμμάχου του, στη Φλόριντα.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς για την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών του τύπου στην Άγκυρα. Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 το 2019 κι έναν χρόνο αργότερα επέβαλε κυρώσεις, παρότι είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο NATO, εξαιτίας του ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απέκτησαν ρωσικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.