Flat το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ρωσο-ουκρανικό και Μέση Ανατολή

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Φεβρουαρίου, τα οποία λήγουν την Τρίτη, ενισχύθηκαν 0,05%, στα 61,97 δολάρια το βαρέλι ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (του Μαρτίου) υποχώρησε 0,2% στα 61,37 δολάρια. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate απώλεσε 0,1%, στα 58,02 δολάρια.

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσίασε το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις πιθανότητες για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή γύρω από την Υεμένη.

Τα διεθνή σημεία αναφοράς Brent και WTI σημείωσαν άνοδο άνω του 2% χτες καθώς η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Υεμένης και αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στόχευσε την επίσημη κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για ένα ειρηνευτικό deal.

«Αυτό το τελευταίο εμπόδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιστροφή του ασφαλίστρου κινδύνου στην αγορά, διατηρώντας τις τιμές σε ουδέτερη ζώνη», τόνισε ο αναλυτής της Tudor, Mατ Πορτίγιο.

Η Μόσχα διεμήνυσε ότι θα σκληρύνει τη θέση της στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε στην κατοικία, έναν ισχυρισμό που το περιβάλλον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε ως αβάσιμο με στόχο να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.

«Η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω, κάτι που στηρίζει τις τιμές», επεσήμανε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial, προσθέτοντας ότι η πραγματική επίδραση στις εξαγωγές αργού πετρελαίου παραμένει ελάχιστη.

Παράλληλα, ο διαρκής αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και η αναστολή των εξαγωγών του Caspian CPC Blend λόγω κακοκαιρίας παρείχε ώθηση στον «μαύρο χρυσό» την Τρίτη, εξήγησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Η Σαουδική Αραβία ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι η εθνική της ασφάλεια αποτελεί κόκκινη γραμμή και υποστήριξε την έκκληση προς τις δυνάμεις των ΗΑΕ να εγκαταλείψουν την Υεμένη εντός 24 ωρών. Τα ΗΑΕ δήλωσαν απογοητευμένα από τις ανακοινώσεις του Ριάντ και έκπληκτα από τις αεροπορικές επιδρομές στη Μουκάλα.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε αργότερα την Τρίτη ότι τερμάτισε οικειοθελώς την αποστολή των αντιτρομοκρατικών μονάδων τους στην Υεμένη, των μόνων δυνάμεων που έχουν απομείνει στη χώρα μετά τον τερματισμό της στρατιωτικής τους παρουσίας το 2019.

Οι traders παρακολούθησαν επίσης άλλες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη επαναλάβει την ανοικοδόμηση των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.