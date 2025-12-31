Τα «χρυσά deals» των ελληνικών startups το 2025

Από το στάδιο της αναζήτησης ταυτότητας σε αυτό της επιλογής πρωταγωνιστών πέρασε η ελληνική καινοτομία το 2025.

Χρονιά υψηλών χρηματοδοτήσεων αλλά και ποιοτικών αλλαγών αποτέλεσε το 2025 για το εγχώριο startup οικοσύστημα, με τα συνολικά κεφάλαια που σήκωσαν οι startups να φτάνουν σε νέα ιστορικά υψηλά, συνοδευόμενα ωστόσο κι από ποιοτικές αλλαγές ως προς την κατανομή τους.

Ανεβαίνει θέσεις στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας

Σε 95 deals που πραγματοποιήθηκαν την τρέχουσα χρονιά οι startups σήκωσαν 732 εκατ. ευρώ και πλέον, ποσό αυξημένο κατά 35% από τα 555 εκατ. χρηματοδοτήσεων του 2024. Την ίδια στιγμή βέβαια, οι επενδυτές φάνηκε να εστιάζουν περισσότερο στις αποδόσεις και τις ώριμες ιδέες με δυνατότητα κλιμάκωσης και να είναι διατεθειμένοι να δώσουν μεγαλύτερα tickets, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η ελληνική καινοτομία έχει περάσει από το στάδιο αναζήτησης ταυτότητας, σε αυτό της αναζήτησης πρωταγωνιστών.

Παράλληλα βέβαια έγινε εμφανές ότι το οικοσύστημα καινοτομίας περνά από την τοπική ανάπτυξη στην παγκόσμια σκηνή, με την χώρα μάλιστα να ανεβαίνει το 2025 δύο θέσεις στον Παγκόσμιο Δείκτη Οικοσυστημάτων Νεοφυών Επιχειρήσεων της StartupBlink (σ.σ. έφτασε από την 49η στην 47η θέση) καταγράφοντας ανάπτυξη 12%, γεγονός που την τοποθετεί στην πρώτη 20άδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Παρών δηλώνουν οι διεθνείς επενδυτές

Σε αυτό το πλαίσιο, έντονη καταγράφηκε και την τρέχουσα χρονιά η παρουσία των διεθνών επενδυτών στις χρηματοδοτήσεις των startups. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FWD Greece Innovation Pulse 2025–2026 , του ετήσιου Report του Found.ation σε συνεργασία με το 28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το 1/3 των κεφαλαίων, που εισέρρευσαν σε εγχώριες startups το 2025, είχε προέλευση από τις ΗΠΑ, το 26% των χρηματοδοτήσεων προς ελληνικές νεοφυείς εταιρείες προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ένα 8% κι ένα 6% αφορούσε κεφάλαια που προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και την Μέση Ανατολή αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή μάλιστα, εξίσου ενεργή ήταν η παρουσία των διεθνών παικτών και στα exits που καταγράφηκαν φέτος, τα οποία ήταν μεν αριθμητικά περισσότερα, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν εντυπωσιακά deals όπως αυτό της εξαγοράς της BETA CAE Systems από τον αμερικανικό κολοσσό της Cadence έναντι 1,24 δισ.δολ. Για την ακρίβεια από τις οκτώ εξαγορές που σημειώθηκαν το 2025, οι πέντε έγιναν από παίκτες του εξωτερικού.

Όσο για το ενδιαφέρον των επενδυτών, αυτό επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους, πολλά υποσχόμενους, κλάδους, με την εξωστρέφεια και την διεθνή δραστηριότητα να παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο.

Οι κλάδοι που μπήκαν στο επίκεντρο

Από άποψη κλάδων, στην κορυφή των επενδυτικών προτιμήσεων βρέθηκαν η κινητικότητα, το FinTech, η τεχνολογία της υγείας αλλά και το PropTech. Σε επίπεδο ποσών το Mobility κυριάρχησε λόγω ενός και μόνο μεγάλου παίκτη, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά μπορεί να απορροφήσει πολύ μεγάλα tickets όταν υπάρχει σαφής ιστορία ανάπτυξης. Από την άλλη το finetech συγκέντρωσε πολλαπλές τοποθετήσεις, ενώ HealthTech και PropTech συνέχισαν να προσελκύουν ποιοτικά κεφάλαια με προοπτική διεθνούς επέκτασης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο DeepTech, ενώ έκαναν αισθητή την παρουσία τους και πιο «στρατηγικοί» τομείς όπως το DefenceTech και η Τεχνητή Νοημοσύνη — όχι ωστόσο μαζικά, αλλά επιλεκτικά, ως επιλογές ανθεκτικότητας και τεχνολογικής κυριαρχίας.

Οι startups που έκαναν τη διαφορά

Όσο για τις startups που μπήκαν στο ραντάρ των επενδυτών την χρονιά που εκπνέει στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Spotawheel. H εταιρεία εξασφάλισε συνολικά περίπου 300 εκατ. ευρώ, μέσω συνδυασμού equity και venture debt, σχεδόν το μισό των κεφαλαίων της πρώτης δεκάδας και επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά επιβραβεύει πλέον εταιρείες με ώριμο επιχειρησιακό αποτύπωμα και προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Numan εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του HealthTech. Η εταιρεία, που προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υγείας συνδυάζοντας τηλεϊατρική, ψηφιακή παρακολούθηση και εξατομικευμένες λύσεις φροντίδας, σήκωσε περί τα 52 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Huspy, εταιρεία που δεν έχει έδρα στην χώρα μας αλλά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει όμως σηκώσει κεφάλαια από επενδυτικά κεφαλαία που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η PropTech πλατφόρμα της που προσφέρει ψηφιακές λύσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας αγοράς κατοικίας συγκέντρωσε 48,4 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι οι τρεις αυτές εταιρείες σήκωσαν πάνω από το 60% των κεφαλαίων της πρώτης δεκάδας.

Ακολούθησαν οι Stiq, startup από τον κλάδο του FoodTech, που χρηματοδοτήθηκε με 35 εκατ. ευρώ και η Achira, που δραστηριοποιείται στον χώρο του DeepTech, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, με 31,4 εκατ. ευρώ, που έκλεισαν την πρώτη πεντάδα.

Επιπλέον, οι Natech με έδρα τα Ιωάννινα, η Plum στην οποία έχει επενδύσει η Eurobank και η Belvo που ξεκίνησε από την Ελλάδα και έχει επεκταθεί μέχρι την Λατινική Αμερική, στον χώρο του FinTech σήκωσαν συνολικά σχεδόν 60 εκατ. ευρώ, επισφραγίζοντας την προοπτική του κλάδου στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Η δεκάδα έκλεισε με δύο ανερχόμενους τομείς. Καθώς η ασφάλεια και η τεχνολογική ουδετερότητα αποκτά όλο και πιο κομβικό ρόλο, η Delian Alliance Industries με δραστηριότητα στο DefenceTech, σήκωσε περί τα 12,1 εκατ. ευρώ. Τέλος η Nodes & Links στον χώρο του AI χρηματοδοτήθηκε με 10,9 εκατ. ευρώ, σε μια ένδειξη ότι το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη είναι έντονο αλλά και πολύ πιο στοχευμένο απ’ ό,τι αφήνει να φανεί το δημόσιο αφήγημα.