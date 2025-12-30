Σουηδία: Τα επεισόδια με πυροβολισμούς έχουν μειωθεί 63% από το 2022

Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών σε αυτά τα επεισόδια παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι, στους 43, αν και χαμηλότερος από τους 62 που σκοτώθηκαν το 2022.

Τα επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2022, όταν είχαν ανέλθει σε ιστορικό υψηλό, προκαλώντας ικανοποίηση στη συντηρητική κυβέρνηση η οποία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, από την αρχή του έτους καταγράφηκαν 147 επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία, απολογισμός που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 63% σε σύγκριση με το 2022 (όταν σημειώθηκαν 390) και μείωση κατά 49% σε σύγκριση με το 2024, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών σε αυτά τα επεισόδια παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι, στους 43, αν και χαμηλότερος από τους 62 που σκοτώθηκαν το 2022.

Η κυβέρνηση Κρίστερσον ανέλαβε την εξουσία το 2022, υποσχόμενη να πατάξει τη δράση των συμμοριών και να μειώσει δραστικά τις μεταναστευτικές ροές. Υπολείπεται της αντιπολίτευσης σε δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του προσεχούς Σεπτεμβρίου, ωστόσο έχει ψαλιδίσει τη διαφορά το τελευταίο διάστημα.

Η εγκληματικότητα που αποδίδεται σε συμμορίες είναι υψηλή στη Σουηδία εδώ και πάνω από δυο δεκαετίες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ δήλωσε στο Reuters ότι στον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι πόροι και έχουν υιοθετηθεί νέες πρακτικές, επισημαίνοντας πως πρέπει να γίνουν κι άλλα. «Έχουμε ακόμη επίπεδα βίας που καμία αξιοπρεπής κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί», σημείωσε.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν επικριθεί από νομικούς και πολιτικούς, είναι η εξασφάλιση ανωνυμίας για μάρτυρες κατηγορίας σε δίκες, η αυξημένη ηλεκτρονική επιτήρηση, η αυστηροποίηση των ποινών και ο ορισμός «ζωνών ασφαλείας» όπου η αστυνομία μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε πολίτες που δεν είναι ύποπτοι για κάποιο έγκλημα.

Ο αρχηγός της σουηδικής αστυνομίας Γιόχαν Όλσον δήλωσε ότι τα μέτρα επέτρεψαν στις αρχές να κατασχέσουν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με συμμορίες και να γίνουν πιο αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά την αποτροπή ένοπλων επιθέσεων. Υπογράμμισε όμως πως οι συμμορίες εξακολουθούν να στρατολογούν νέα μέλη, κυρίως διαδικτυακά.

Στη Σουηδία δρουν περίπου 17.500 μέλη συμμοριών, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

