Profile Systems: Από 22 Δεκεμβρίου στο ταμπλό του ΧΑ οι 78.000 νέες μετοχές

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ξεκινά στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση 78.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Profile Systems & Software Α.Ε, όπως αναφέρει η εταιρεία. Οι συγκεκριμένες μετοχές προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) από μέλη της διοίκησης και εργαζομένους. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η αύξηση ανήλθε συνολικά σε 66.300 ευρώ, εκ των οποίων 17.940 ευρώ αφορούν μετοχικό κεφάλαιο και 48.360 ευρώ υπέρ το άρτιο. Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5,71 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 24.823.934 μετοχές.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 78.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan), από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, με την καταβολή συνολικού ποσού 66.300,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών ποσό 17.940,00 Ευρώ (ήτοι 78.000 μετοχές x 0,23 Ευρώ ως μετοχικό κεφάλαιο) και κατά ποσό 48.360,00 Ευρώ υπέρ το άρτιο.

Την 11/12/2025 και 15.12.2025 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχωρήσεως (ΚΑΚ) 5725273 & 5754955 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 66.300,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 78.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,23 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,85 Ευρώ δι’ εκάστη και

(β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 17.940,00 Ευρώ, καθώς και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 48.360,00 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (5.709.504,82 €) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (24.823.934) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του Ευρώ (0,23 €) εκάστης.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 18 Δεκεμβρίου 2025 ενέκρινε εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 78.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό Έντυπο Παροχής Πληροφοριών του άρθρου 1 παρ. 5 περ. η’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο στα ενδιαφερόμενα μέρη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.profilesw.com), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν, τηλ. 210 9301200).