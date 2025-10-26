Euronext: Η πρόταση εξαγοράς και τα οφέλη για ΕΧΑΕ και εισηγμένες

Σύμφωνα με την Euronext, η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα, να αυξήσει τη διεθνή προβολή των ελληνικών εταιρειών και να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων.

Η Euronext, ο μεγαλύτερος διακρατικός χρηματιστηριακός όμιλος της Ευρώπης, με παρουσία σε επτά χώρες και συνολική κεφαλαιοποίηση αγορών που ξεπερνά τα 6 τρισ. ευρώ, προωθεί τη δημόσια πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ). Ποια θα είναι όμως τα οφέλη για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και τις εισηγμένες εταιρείες;

Η πρόταση του ευρωπαϊκού ομίλου προσφέρει σημαντικά οφέλη στους μετόχους της ΕΧΑΕ, ενισχύοντας την αξία των επενδύσεών τους, ενώ παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα και πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Η προσφορά προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ προβλέπει μία μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ και έχει αξιολογηθεί ως «δίκαιη και εύλογη» από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, βάσει ανεξάρτητης χρηματοοικονομικής αξιολόγησης. Η προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό όμιλο, η ένταξη της ATHEX στο δίκτυό του αναμένεται να βελτιώσει τις μετα-συναλλακτικές υπηρεσίες, να ενισχύσει την τεχνολογία και την ανθεκτικότητα της αγοράς και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στην ενιαία «δεξαμενή» ρευστότητας της Euronext μαζί με τις επτά υφιστάμενες αγορές, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου 1.700 εισηγμένες εταιρείες και κεφαλαιοποίηση άνω των 6,5 τρισ. ευρώ. Η ένταξη στο πανευρωπαϊκό μοντέλο συναλλαγών αναμένεται να προσελκύσει μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον και να διευκολύνει την πρόσβαση των τοπικών συμμετεχόντων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Παράλληλα, η Euronext αναφέρει ότι η αναβάθμιση των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, όπως η εκκαθάριση και η τεχνολογία Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, θα ευθυγραμμίσει την ελληνική αγορά με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα, οδηγώντας σε ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές. Η επένδυση στην τεχνολογία και τις λειτουργικές υποδομές αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της αγοράς, αξιοποιώντας τα κέντρα δεδομένων και τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας της Euronext.

Η εταιρεία προβλέπει επίσης τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στα όργανα διοίκησης και εποπτείας του ομίλου, όπως το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών, για τη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς.

Ο όμιλος Euronext λειτουργεί ως κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος υποδομών χρηματιστηριακών αγορών, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κεφαλαιαγορών - από την εισαγωγή (listing), τη διαπραγμάτευση (trading), την εκκαθάριση (clearing), τον διακανονισμό (settlement) και τη θεματοφυλακή (custody), μέχρι λύσεις για εισηγμένες εταιρείες και επενδυτές. Στις πλατφόρμες της περιλαμβάνονται η MTS, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές αγορές διαπραγμάτευσης σταθερού εισοδήματος, και η Nord Pool, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Η Euronext παρέχει επίσης υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού μέσω της Euronext Clearing και των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων της Euronext Securities σε Δανία, Ιταλία, Νορβηγία και Πορτογαλία. Από τον Ιούνιο του 2025, τα ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια της Euronext σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Πορτογαλία φιλοξενούν σχεδόν 1.800 εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,3 τρισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα ισχυρό franchise «blue-chip» και το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο για εισαγωγές χρέους και αμοιβαίων κεφαλαίων. Με ποικιλόμορφη εγχώρια και διεθνή πελατειακή βάση, η Euronext διαχειρίζεται το 25% της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης μετοχών. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν μετοχές, συνάλλαγμα, ETFs, ομόλογα, παράγωγα, εμπορεύματα και δείκτες.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, η Euronext εντάχθηκε επισήμως στον δείκτη CAC 40 ® , τον κορυφαίο δείκτη της γαλλικής χρηματιστηριακής αγοράς, σηματοδοτώντας την καθοριστική μετατροπή του ομίλου από μια εθνική χρηματιστηριακή ένωση σε έναν πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό ηγέτη των κεφαλαιαγορών. Η ένταξη στον CAC 40 ® αποτελεί επιστέγασμα μιας δεκαετούς στρατηγικής ανάπτυξης που ξεκίνησε με τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας το 2014, η οποία οδήγησε σε δεκαπλασιασμό της κεφαλαιοποίησής της, από 1,4 δισ. ευρώ σε 14,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Καθώς ο όμιλος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με την πρόταση για την ΕΧΑΕ, η Euronext διατηρεί σταθερή τη δέσμευσή της στην καινοτομία, στην ανάπτυξη κλίμακας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σημαντικές εξαγορές και στρατηγικές κινήσεις του ομίλου τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν:

- 2017: FastMatch (Euronext FX)

- 2018: Χρηματιστήριο Ιρλανδίας (Euronext Dublin)

- 2019: Oslo Bors VPS (Euronext Oslo Bors & Euronext Securities Oslo)

- 2020: Nord Pool (ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας) και VP Securities (Euronext Securities Copenhagen)

- 2021: Όμιλος Borsa Italiana (Borsa Italiana, Euronext Clearing, Euronext Securities Milan, MTS)

- 2025: Admincontrol (ψηφιακή διακυβέρνηση Σκανδιναβίας)

Η πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας την προσέλκυση επενδύσεων και τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Η ολοκλήρωσή της θα εδραιώσει την Ελλάδα στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext, αξιοποιώντας τη δυναμική ενός διεθνώς αναγνωρισμένου ομίλου.