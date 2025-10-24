Χρυσός: Τέλος σε εννέα εβδομάδες κερδοφορίας με πτώση άνω του 3%

Ο χρυσός spot υποχώρησε περισσότερο από 3% σε επίπεδο εβδομάδας.

Συγκράτησε τις απώλειες ο χρυσός την Παρασκευή, αφού τα ελαφρώς πιο ήπια από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε το πρώτο αρνητικό επταήμερο σε δέκα εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot σημείωσε απώλειες 0,2% στα 4.118,29 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε υποχωρήσει σχεδόν 2% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η τιμή του υποχώρησε άνω του 3% σε επίπεδο εβδομάδας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου, υποχώρησαν 0,2% στα 4.137,8 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν άνοδο καθώς ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου είναι χαμηλότερος από τις προσδοκίες, ωστόσο πιθανότατα δεν επαρκεί για να αμβλύνει πλήρως τις μαζικές πωλήσεις αυτής της εβδομάδας. Η κίνηση των τιμών υποδηλώνει ότι ο χρυσός και, ιδιαίτερα το ασήμι, χρειάζονται ένα ακόμη πτωτικό επίπεδο πριν εδραιωθούν», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Το spot ασήμι υποχώρησε κατά 0,6% στα 48,65 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας απώλειες 6,3% στην εβδομάδα.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,0% το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για αύξηση 3,1%. Οι traders σχεδόν πλήρως προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναμένεται μια ακόμη τον Δεκέμβριο.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, πριν από την προθεσμία της 1ης Νοεμβρίου για πρόσθετους δασμούς των ΗΠΑ στις κινεζικές εισαγωγές.

«Εάν (οι τιμές του χρυσού) πέσουν κάτω από τα 4.000 δολάρια, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια πιο δραματική πτώση στην αγορά, ίσως στα 3.850 δολάρια, το επόμενο σημαντικό επίπεδο στήριξης», δήλωσε ο Φίλιπ Στρέιμπλεe, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Blue Line Futures.

Ο χρυσός έχει κερδίσει 55% φέτος, λόγω γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων, ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα υποχώρησε 1% στα 1.608,77 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 0,5% στα 1.450,19.