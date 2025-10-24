ΧΑ: «Χαστούκι» στις δημοπρασίες για τράπεζες και Γενικό Δείκτη

Σε κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας υποχρεώθηκε την Παρασκευή το ΧΑ. Πτώση 2,4% για τον τραπεζικό δείκτη, διασώθηκαν στον FTSE Large Cap οι ΟΠΑΠ, ElvalHalcor, ΟΤΕ και Τιτάν. Πακέτο €48,5 εκατ. στην Αlpha Bank.

Σε κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας υποχρεώθηκε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, καθώς οι μετοχές των τραπεζών αλλά και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips βρέθηκαν υπό πίεση.

Η εικόνα της συνεδρίασης, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, υπήρξε υποτονική και οι κινήσεις των επενδυτών διστακτικές, με ισχνό τζίρο που γύρω στις 15:30 μετά βίας ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ. Μετά τα πρώτα 20 λεπτά των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ωστόσο κατάφερνε να περιορίσει τις απώλειες έως τις 2.021 μονάδες. Λίγο πριν την εκπνοή της κανονικής διάρκειας της συνεδρίασης οι πιέσεις εντάθηκαν και κορυφώθηκαν στη φάση των δημοπρασιών, με εκτόξευση του τζίρου.

Έτσι, ο ΓΔ έκλεισε με απώλειες 1,32% στις 2.011,41 μονάδες, διακόπτοντας ένα -εύθραυστο- τετραήμερο ανοδικό σερί. Σε επίπεδο εβδομάδας, ωστόσο, κράτησε θετικό πρόσημο με την απόδοσή του να διαμορφώνεται σε 1,20%. Εντός Οκτωβρίου, και καθώς απομένουν 4 συνεδριάσεις για την ολοκλήρωσή του, ο ΓΔ «μετράει» μέχρι στιγμής απώλειες 1,12%.

Ο κλάδος των τραπεζών βρέθηκε την Παρασκευή στο επίκεντρο των πιέσεων, με το σύνολο των τίτλων να ολοκληρώνουν με απώλειες. Η μετοχή της ΕΤΕ έκλεισε στα χαμηλά ημέρας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση και βρέθηκε κάτω από τα €13 για πρώτη φορά από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ έντονα πτωτικά κινήθηκε και η Eurobank, κλείνοντας επίσης στο χαμηλό ημέρας και στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1 Οκτωβρίου.

Για τον ΔΤΡ το κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας ήταν αναπόφευκτο, με πτώση 2,39% στις 2.291,91 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας τα κέρδη του δείκτη διαμορφώθηκαν σε 1,02%.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ένα «γεμάτο» από εγχώρια νέα 15ήμερο, καθώς οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς ανακοινώνουν αποτελέσματα στις 30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, και έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου. θα έχει μεσολαβήσει στις 5 Νοεμβρίου η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Στο ίδιο διάστημα, θα έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11). Έπονται, αμέσως μετά, οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου.

Από το εξωτερικό, οι ήπιες διακυμάνσεις και τα μικτά πρόσημα των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών δεν βοηθούν προς το παρόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου το shutdown συνεχίζεται για τέταρτη εβδομάδα και η αγορά πορεύεται «στα τυφλά» σε ό,τι αφορά βασικά μακροοικονομικά μεγέθη. Ήδη ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να μη δημοσιευθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Fed για τα επιτόκια, με τους αναλυτές να αναμένουν νέα μείωση κατά 25 μ.β.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, συνολικά 51 μετοχές έκλεισαν την Παρασκευή σε θετικό έδαφος (εκ των οποίων μόλις 4 της υψηλής κεφαλαιοποίησης), έναντι 58 που υποχώρησαν και 42 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 231,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €61,52 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ένα πακέτο 13,7 εκατ. μετοχών της Alpha Bank στην τιμή των 3,541 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας €48,51 εκατ.