Τι θα μπορούσε να τρομάξει τις αγορές;

Οι μετοχικές αγορές συνεχίζουν ατάραχες την ανοδική τους πορεία, ειδικά από τον Απρίλιο και μετά. Ωστόσο, οι αναλυτές της Bank of America - Merrill Lynch προειδοποιούν για «κινδύνους που κρύβονται στις σκιές» και θα μπορούσαν να μεταβλητότητα.

Οι μετοχικές αγορές παραμένουν φέτος ατάραχες, ειδικά από τον Απρίλιο και μετά, απέναντι σε μια σειρά γεγονότων και εξελίξεων που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα είχαν προκαλέσει ένα μικρό… χάος.

Από το χαμηλό της 8ης Απριλίου μέχρι σήμερα, ο S&P 500 ενισχύεται 35%, ο βρετανικός FTSE100 25%, ο γερμανικός DAX 23%, ο γαλλικός CAC40 19%, ενώ στο ίδιο διάστημα o ιαπωνικός Nikkei μετράει κέρδη 58% και ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών σημειώνει άνοδο 36%.

Αυτή η… ατάραχη ανοδική πορεία, αν και με κάποιες αποκλίσεις, παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις μεγάλες αγορές, οι οποίες δείχνουν να μην επηρεάζονται ούτε από εξελίξεις με διεθνείς προεκτάσεις, όπως π.χ. η φρενίτιδα των αμερικανικών δασμών, ούτε από επιμέρους εγχώρια «μέτωπα», όπως π.χ. η εξελισσόμενη πολιτική κρίση στη Γαλλία και ο δημοσιονομικός πονοκέφαλος που τη συνοδεύει και την τροφοδοτεί. Για να μη μιλήσουμε για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις στρατιωτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν ανά την υφήλιο στο διάστημα που εξετάζουμε.

Αν και στη συντριπτική τους πλειονότητα οι αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υποστηρίζοντας ότι οι αγορές έχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου μακροπρόθεσμα, είναι σαφές ότι «σκανάρουν» διάφορους κινδύνους. Περίοπτη θέση μεταξύ αυτών έχουν οι επιπτώσεις των εμπορικών εντάσεων και το ράλι στις μετοχές του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ίδιο κλίμα και οι αναλυτές της Merrill Lynch, οι οποίοι σε πρόσφατη ανάλυσή τους επαναλαμβάνουν την άποψή τους ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία των μετοχών μπορεί να συνεχιστεί, επιχειρούν ωστόσο να χαρτογραφήσουν πιθανούς κινδύνους και να διακρίνουν τι είναι αυτό που θα μπορούσε να «τρομάξει», έστω και βραχυπρόθεσμα, τις αγορές.

Εμπορικές εντάσεις

«Παραμένουμε προσεκτικοί απέναντι σε κινδύνους που κρύβονται στις σκιές και θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια μεταβλητότητα» αναφέρουν χαρακτηριστικά, και ξεκινούν από τις πρόσφατες απειλές Τραμπ για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές, ως απάντηση στους περιορισμούς του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Αυτό που επισημαίνουν είναι πως, παρά το γεγονός ότι οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν αποκλιμάκωση στη συνάντηση Τραμπ–Σι της ερχόμενης εβδομάδας, «οι επενδυτές καλό θα ήταν να μην επαναπαύονται». Όπως εξηγούν, η Bank of America Global Research υπολογίζει ότι δασμοί αυτής της κλίμακας θα μπορούσαν να μειώσουν τα κέρδη του S&P 500 έως και κατά 14%, ποσοστό που θα μπορούσε να αυξηθεί στο 23% σε περίπτωση που η Κίνα απαντούσε με αντίποινα. «Αν και το δυσμενέστερο σενάριο θεωρείται απίθανο, ο σημαντικός δυνητικός αντίκτυπος στα εταιρικά κέρδη θα μπορούσε να στοιχειώσει τις μετοχές όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις» σημειώνουν

Τεχνητή νοημοσύνη

Ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός μοχλός που ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα, την απόδοση των μετοχών και την κερδοφορία του S&P 500. Οι «Magnificent 7» (Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft και Tesla) συνέβαλαν κατά 46% στην αύξηση των EPS του S&P 500 στο β’ τρίμηνο, εξηγούν οι αναλυτές της Merrill Lynch, σχολιάζοντας ότι αυτή η δυναμική έχει πυροδοτήσει ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δαπανών στον κλάδο και τις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν και παραμένουμε θετικοί ως προς τη μακροπρόθεσμη προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης και θεωρούμε ότι οι ανησυχίες μπορεί να είναι υπερβολικές, αναγνωρίζουμε ότι τυχόν απογοητευτικές ανακοινώσεις από τους ‘αγαπημένους’ της AI θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο βραχυπρόθεσμα» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τονίζουν δε ότι, καθώς συνεχίζεται η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά περιμένοντας σαφείς ενδείξεις ότι η δυναμική μπορεί να συνεχιστεί.

Shutdown

Στο μεταξύ, οι επενδυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν με αδιαφορία (και) το γεγονός ότι το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ έχει μπει στην τέταρτη εβδομάδα του. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι αναλυτές της ML, όσο η πολιτική ακινησία συνεχίζεται, οι παράπλευρες επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο έντονες.

Οι ίδιοι εξηγούν ότι η ιδιωτική κατανάλωση ενδέχεται να αρχίσει να υποχωρεί καθώς οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι συνεχίζουν να μην πληρώνονται, ενώ η παρατεταμένη αναβολή δημοσιοποίησης οικονομικών δεδομένων θα μπορούσε να περιπλέξει τις αποφάσεις της Fed για τη νομισματική πολιτική.

Η εμπειρία από shutdowns του παρελθόντος δείχνει ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές και την οικονομία είναι συνήθως περιορισμένες. «Πάντως, μια αύξηση της αβεβαιότητας σε αυτό το μέτωπο ίσως αρκεί για να τρομάξει τους επενδυτές βραχυπρόθεσμα» σημειώνουν.

Ωστόσο, καταλήγουν λέγοντας ότι η θετική τους άποψη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των μετοχών δεν μεταβάλλεται και, σε αυτό το πλαίσιο, καθώς προχωρά αυτή η «τρομακτική» εποχή (σ.σ. ο όρος χρησιμοποιείται από τους συντάκτες της έκθεσης ως λογοπαίγνιο με αναφορά στην περίοδο του Halloween), εκτιμούν ότι «η μεταβλητότητα στην αγορά μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στους επενδυτές να αξιοποιήσουν διαθέσιμα κεφάλαια».