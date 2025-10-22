ΧΑ: «Τρία στα τρία» και νέα άνοδος για τον Γενικό Δείκτη

Με τη συνδρομή τραπεζικών και μη blue chips, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανοδικά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap η άνοδος των Metlen, Cenergy και ΕΥΔΑΠ.

Με τη συνδρομή τραπεζικών και μη blue chips, και παρά τις πιέσεις στον τίτλο της Coca-Cola HBC, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκε εκ νέου ανοδικά, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

Παρά το γεγονός ότι την Τετάρτη οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Μιλάνο βρίσκονταν μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διαφοροποιηθεί, καθώς οι μεγάλες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας εξακολουθούν να ενεργοποιούν αγοραστικά αντανακλαστικά και rotation.

Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών ήταν σταθερά υπέρ των πρώτων καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ στη σύνθεση του FTSE Large Cap η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών έκλεισε με θετικό πρόσημο.

Ο ημερήσιος τζίρος ελαφρώς αποδυναμωμένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς διαμορφώθηκε σε 203,6 εκατ. ευρώ, με έντονη κινητικότητα και πάλι σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, με 28 πακέτα σε 11 τίτλους, συνολικής αξίας 37,42 εκατ. ευρώ.

Παρά το τριήμερο ανοδικό σερί, η ενίσχυση του τζίρου στη συνέχεια θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση αν η αγορά θέλει να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι η Λεωφόρος Αθηνών κινείται εν αναμονή σημαντικών νέων το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας με τα αποτελέσματα των τραπεζών από την ερχόμενη εβδομάδα (Eurobank και Τρ. Πειραιώς στις 30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου), θα έχει μεσολαβήσει η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI (5 Νοεμβρίου), και ακολουθούν επίσης οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου. Στο ίδιο διάστημα, ανακοινώνονται αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11).

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, οι συναλλαγές της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν με άνοδο 0,73% στις 2.033,97 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας (2.038),

Παρομοίως, παρά τις εναλλαγές προσήμου στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ο δείκτης των τραπεζών διεύρυνε σταδιακά τα κέρδη του για να κλείσει ενισχυμένος 1,02% στις 2.350,46 μονάδες, επίσης κοντά στο υψηλό ημέρας (2.352).

Στο σύνολο του ταμπλό 79 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 35 σε αρνητικό έδαφος και 37 αμετάβλητων.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 4,04% της ΕΥΔΑΠ στα €6,70, με όγκο που είχε να δει από τις αρχές Αυγούστου. Νέα σημαντική άνοδος για τη Metlen μετά το χθεσινό +2,24%, καθώς σήμερα ενισχύθηκε 2,80% στα €44,04, ενώ ακολούθησαν Cenergy (+2,60%) και ΟΤΕ (+2,00%) με κλείσιμο στα €13,44 και €15,81 αντίστοιχα.

Αξιόλογα κέρδη και για τις Aktor και Alpha Bank που ενισχύθηκαν 1,92% και 1,76% αντίστοιχα. Τέταρτη διαδοχική άνοδος για τον ΟΠΑΠ, που σήμερα έκλεισε στο +1,54% και τα 18,42 ευρώ, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκαν και οι Helleniq Energy (+1,23%), Eurobank (+1,08%) και Jumbo (+1,02%). Με μικρότερη άνοδο ακολούθησαν οι ΕΤΕ (+0,96%), Τρ. Πειραιώς (+0,68%), Optima (+0,62%), Lamda Development (+0,55%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,53%), Aegean (+0,45%), ΔΕΗ (+0,27%) και Τρ. Κύπρου (+0,26%).

Αμετάβλητος στα €38,90 ο τίτλος της Τιτάν, όπως και η μετοχή της Motor Oil στα €24,70.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Coca-Cola HBC με απώλειες 3,03% στα €39,62, ΔΑΑ και Σαράντης ακολούθησαν με απώλειες 1,475 και 1,07% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι ElvalHalcor (-0,65%) και Viohalco (-0,12%).