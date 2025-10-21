Απώλειες για όλα τα πολύτιμα μέταλλα - Profit taking μετά τα ρεκόρ

Γεωπολιτικο-οικονομική αβεβαιότητα, αγορές από κεντρικές τράπεζες, ισχυρή επενδυτική ζήτηση και μειώσεις επιτοκίων ωθούν τον χρυσό σε ετήσιο ράλι 63%.

Χάνει έδαφος από τα ιστορικά υψηλά του ο χρυσός, με τις πιέσεις να μεταφέρονται σε όλα τα πολύτιμα μέταλλα (ασήμι, χαλκός, πλατίνα, παλλάδιο) καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε profit taking μετά τα απανωτά ρεκόρ που τροφοδότησαν οι επενδυτικές προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ από τη Fed σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ειδικότερα, ο χρυσός υποχωρεί 2,14% στα 4.266 δολάρια η ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων τη Δευτέρα ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διολισθαίνουν 1,9% στα 4.278,50 δολάρια ανά ουγγιά. Ο δείκτης δολαρίου κερδίζει 0,3%, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο για τους κατόχους άλλων assets.

«Θα έχουμε πτώση για τον χρυσό κάθε φορά που θα φτάνουμε σε νέα υψηλά», εξήγησε ο Νιτές Σαχ, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην WisdomTree μιλώντας στο Reuters. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι κατρακυλά 4,55% στα 49 δολάρια η ουγγιά, ο χαλκός αποδυναμώνεται 0,9% στα 5 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα καταγράφει πτώση 3,75% στα 1.588 δολάρια και το παλλάδιο σημειώνει βουτιά 4,6% στα 1.466 δολάρια.

Ένας συνδυασμός γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, συνεχιζόμενων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, ισχυρής επενδυτικής ζήτησης και επερχόμενων μειώσεων των επιτοκίων των ΗΠΑ έχει ωθήσει την τιμή του χρυσού σε ράλι 63% φέτος. Η προσοχή των επενδυτών είναι τώρα στραμμένη στον δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ, που αναμένεται την Παρασκευή.

Τα στοιχεία θα δείξουν ετήσια επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3,1% τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι η Fed θα περικόψει το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Οκτωβρίου. Ο χρυσός τείνει να επωφελείται από ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. «Υπάρχουν ακόμη πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά που δεν συμμετείχαν στο ράλι (του χρυσού) και περιορίζοντας την πτωτική πορεία προς το παρόν» υπογράμμισε ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS.