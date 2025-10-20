Αντίδραση στο Χρηματιστήριο και νέα απόπειρα για τις 2.000 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες

Ο ΔΤΡ να σημειώνει άλμα 2% στις 2.314 μονάδες.

Να αποτινάξει από πάνω του την εβδομαδιαία πτώση 5,8% με πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και την απώλεια των 2.000 μονάδων, επιχειρεί το Χρηματιστήριο, στον απόηχο της διατήρησης στο «ΒΒΒ», με σταθερό outlook, τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την Standard & Poor’s. Στην έκθεσή του, ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι το σταθερό outlook αντανακλά την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας κόντρα στο υψηλό απόθεμα εξωτερικού και δημόσιου χρέους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 1,24% στις 2.012 μονάδες με ισχυρή ώθηση από τις τράπεζες. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,38 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα αναρριχάται 2,7% στα 13,3 ευρώ, η Εurobnk σκαρφαλώνει 2,15% στα 3,4 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς προσθέτει 2% στα 7,03 ευρώ και η Alpha Bank κερδίζει 1,69% με αποτέλεσμα και ο ΔΤΡ να σημειώνει άλμα 2% στις 2.314 μονάδες. Κέρδη 1,28% στις 5.078 μονάδες και για τον Large Cap με Μetlen +0,89% στα 42,94 ευρώ και ΟΠΑΠ +1,06% στα 18,16 ευρώ.

Θετικές επιδόσεις από Viohalco (+2,49) και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+1,67%) ενώ η ΕΧΑΕ κινείται πτωτικά με απώλειες 0,78% στα 6,32 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση σημειώνεται ράλι 0,87% στις 2.790 μονάδες ενώ στα ταμπλό ξεχωρίζει ο τίτλος της ΟΛΥ με +3,4%, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με +3,36% που συνεχίζει ανοδικά μετά τη γνωστοποίηση διανομής προσωρινού μερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, θετικά κινού,ται η Ideal Holdings με +2,84%, η Ιntracom με σχεδόν 2% και η Austriacard με 1,85%.

Ανοδικά κινούνται 85 μετοχές, 10 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η μετοχή του ΔΑΑ (-1,74%) μετά και την υποβάθμιση από Morgan Stanley σε «underweight» από «equal weight» με ψαλίδι και στην τιμή-στόχο στα 9,6 από 10,1 ευρώ. Έπεται η Coca Cola HBC (-0,49%) και η Motor Oil (-0,24%). Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+5,98%) και Δάϊος (+4,41%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-1,84%) και ΔΑΑ (-1,74%).

Η S&P αξιολόγησε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι στον ελληνικό τραπεζικό τομέα έχουν περιοριστεί και ότι το σύστημα βρίσκεται πλέον σε φάση σταθερότητας και ανάπτυξης. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο έχει ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω ενεργής εποπτείας, μακροπροληπτικών μέτρων και επιτυχημένης εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κυρίως μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 θα δημοσιοποιηθούν στις 18 Νοεμβρίου 2025, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ - από 4 Νοεμβρίου, ενώ εξαιρετικά πήγε και το «πράσινο» ομόλογό της. Την επόμενη ημέρα, 19 Νοεμβρίου, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει υβριδική παρουσίαση στο Λονδίνο και μέσω webcast, όπου θα παρουσιάσει τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026–2028.