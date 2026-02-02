Σεζουρνέ: Η ΕΕ χρειάζεται να προστατεύσει τις βιομηχανίες της με μία στρατηγική προώθησης του «Made in Europe»

Η Ευρώπη έχει ανάγκη να προστατεύσει τις βιομηχανίες της με μια στρατηγική προώθησης του «Made in Europe», δήλωσε ο αρμόδιος για τη βιομηχανία επίτροπος της ΕΕ Στεφάν Σεζουρνέ σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ και συνυπογράφεται από περισσότερους από 1.100 διευθύνοντες συμβούλους και άλλους επικεφαλής επιχειρήσεων.

«Χωρίς μια φιλόδοξη, αποτελεσματική και πραγματιστική βιομηχανική πολιτική, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι καταδικασμένη να είναι απλώς μια παιδική χαρά για τους ανταγωνιστές της», γράφει ο Σεζουρνέ στο άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές εφημερίδες.

«Πρέπει να καθιερώσουμε, μια για πάντα, μια αυθεντική ευρωπαϊκή προτίμηση στους πιο στρατηγικούς τομείς μας», δήλωσε ο Γάλλος Σεζουρνέ, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το άρθρο γνώμης του Σεζουρνέ δημοσιεύθηκε ενόψει της προτεινόμενης εφαρμογής αργότερα αυτό το μήνα του νόμου για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης (Industrial Accelerator Act), ο οποίος πιθανολογείται ότι θα θέσει απαιτήσεις για να δίνεται προτεραιότητα στα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Ο νόμος αυτός είναι μια απόπειρα να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες απέναντι σε φθηνότερες εισαγωγές από την Κίνα, αλλά έχει διχάσει τις χώρες της ΕΕ. Κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της γαλλικής, υποστηρίζουν την ιδέα, αλλά άλλες, μεταξύ των οποίων αυτές της Σουηδίας και της Τσεχίας, προειδοποιούν πως η απαίτηση «να αγοράζει κανείς τοπικά» μπορεί να αποτρέψει επενδύσεις, να αυξήσει τις τιμές σε δημόσιους διαγωνισμούς και να πλήξει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Σεζουρνέ τονίζει πως η καλύτερη απάντηση της Ευρώπης «μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις: 'Made in Europe'».

«Οι Κινέζοι έχουν 'Made in China', οι Αμερικανοί έχουν 'Buy American', και οι περισσότερες άλλες οικονομικές δυνάμεις έχουν παρόμοια προγράμματα για να προτιμώνται τα δικά τους στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία. Γιατί λοιπόν όχι κι εμείς;», δήλωσε.

«Όποτε χρησιμοποιείται ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα, πρέπει να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή παραγωγή και σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ