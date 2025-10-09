ΧΑ: «Πιάνει» τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες παραμένει, ενώ με τη συνδρομή και μη τραπεζικών blue chips ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί να διασπάσει ανοδικά τις 2.100 μονάδες. Όγκος-ρεκόρ στο ντεμπούτο των νέων μετοχών της Intralot.

Με το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες να διατηρείται, αλλά με τη συνδρομή και μη τραπεζικών blue chips, για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ «πιάνει» ενδοσυνεδρικά το επίπεδο των 2.100 μονάδων.

Προς το παρόν είναι σαφές ότι το θετικό momentum από την αναβάθμιση του ΧΑ διατηρείται και, παρά την εικόνα της χθεσινής συνεδρίασης, αναλυτές της αγοράς αναμένουν ότι η μεταβλητότητα σταδιακά θα αυξηθεί.

Στο ταμπλό οι τραπεζικοί τίτλοι κινούνται εκ νέου ανοδικά και σε νέα υψηλά, μετά από ένα ράλι 11,3% του ΔΤΡ από τις 22 Σεπτεμβρίου, διάστημα στο οποίο ο δείκτης μετράει μόλις 2 πτωτικά κλεισίματα σε σύνολο 13 συνεδριάσεων.

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται στην πλειονότητα των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν σήμερα ανοδικά οι Cenergy και ΔΕΗ.

Λίγο μετά τις 14:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.098,95 μονάδες, ενισχυμένος 0,74%, ενώ ο συνολικός τζίρος βρίσκεται ήδη στα 129 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €16,55 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Για τον τραπεζικό δείκτη τα κέρδη διαμορφώνονται σε 1,16% στις 2.460,27 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 77 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 38 σε αρνητικό και 36 αμετάβλητων.

Πιο αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Cenergy ενισχύεται 2,28% στα 13,46 ευρώ, η ΔΕΗ 2,18% στα €14,51, η ΕΤΕ 1,83% στα €13,90 και η Σαράντης 1,71% στα €13,06.

Ακολουθούν ElvalHalcor και Viohalco με άνοδο περί του 1,6% η Motor Oil ενισχυμένη 1,55%, ενώ κέρδη σε ποσοστό άνω του 1% καταγράφουν και οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Eurobank.

Ανοδικά ακολουθούν, οι μετοχές των Alpha Bank (+0,87%), Τρ. Πειραιώς (+0,80%), Τρ. Κύπρου (+0,7%), ΟΠΑΠ (+0,40%) και Coca-Cola HBC (+0,26%).

Στον αντίποδα οι Optima και Aktor υποχωρούν σε ποσοστό 1,47% και 1,28% αντίστοιχα, ενώ μικρότερες απώλειες σημειώνουν οι τίτλοι των Jumbo, ΕΥΔΑΠ, Lamda Development, Aegean, Metlen και OTE.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η είσοδος στο ταμπλό των νέων μετοχών της Intralot, η οποία διαπραγματεύεται στα 1,16 ευρώ με άνοδο 0,17%, έχοντας διακινήσει μέχρι στιγμής όγκο-ρεκόρ 24,73 εκατ. τεμαχίων αξίας 28,66 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά ενισχυμένη η Profile στο +5,96%, στο +2,11% η Intracom, ενώ κέρδη άνω του 1% σημειώνουν οι Άβαξ, Quest, Fourlis και Ideal. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Alumil και ΕΧΑΕ που υποχωρούν 0,80% και 0,755 αντίστοιχα.