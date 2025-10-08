ΧΑ: Νέα υψηλά δεκαετίας για τον τραπεζικό δείκτη και αυξημένος τζίρος

Στο κλίμα που διαμόρφωσε η απόφαση του FTSE Russell για αναβάθμιση του ΧΑ, οι μετοχές των τραπεζών πρωταγωνίστησαν σε μία ακόμα συνεδρίαση. ΕΤΕ, Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και Optima στο top-5 των κερδών του FTSE Large Cap.

Στο κλίμα που διαμόρφωσε η απόφαση του FTSE Russell για αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές, η Λεωφόρος Αθηνών κινήθηκε ανοδικά την Τετάρτη, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει ενδοσυνεδριακά σε απόσταση αναπνοής από τις 2.100 μονάδες και με τις μετοχές των τραπεζών να πρωταγωνιστούν σε μία ακόμα συνεδρίαση.

Μετά τα πρώτα 60 λεπτά των συναλλαγών και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.098,36 μονάδων, ο Γενικός Δείκτης μετρίασε τα κέρδη του, για να κλείσει στις 2.083,59 μονάδες με άνοδο 0,68%.

Αν και υπήρξαν μεμονωμένες μετοχές που ξεχώρισαν ανοδικά, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη η άνοδος σαφώς δε μπορεί να χαρακτηριστεί «ενθουσιώδης». Η αγορά μετά την αναβάθμιση εισέρχεται σε μια νέα, μεταβατική φάση, κατά την οποία θα υπάρξουν αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και η μεταβλητότητα θα είναι αυξημένη, πιθανότατα για καιρό.

Πέρα από το όποιο βραχυπρόθεσμο trading, το σημαντικό είναι ότι η αγορά είναι πλέον, τεχνικά, σε θέση να προσελκύσει εισροές από το pool των κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στις ανεπτυγμένες αγορές. Επί της ουσίας, ξεκινά μια διαδικασία αλλαγών στην επενδυτική βάση του ΧΑ, όπως το περιέγραψε η JP Morgan, παρόλο που ο οίκος δηλώνει «δυσαρεστημένος» με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της JP Morgan, η μετάταξη στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών θα δημιουργήσει καθαρές εκροές από passive funds ύψους 112,8 εκατ. δολαρίων. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές του οίκου αναμένουν εκροές 2,84 δισ. ευρώ από κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες FTSE EM και εισροές 2,7 δισ. ευρώ από funds που ακολουθούν τους δείκτες FTSE DM. Το μακροπρόθεσμο στοίχημα για το ΧΑ θα είναι, βεβαίως, να καταφέρει να προσελκύσει κεφάλαια και πέραν των παθητικών funds.

Στο ταμπλό της Τετάρτης ξεχώρισαν οι μετοχές των τραπεζών, με τις ΕΤΕ, Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και Optima στο top-5 των κερδών του FTSE Large Cap. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,79% στις 2.432,09 μονάδες, που αποτελεί νέο υψηλός δεκαετίας.

Ο τζίρος ενισχυμένος στα 238,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,69 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ συνολικά 70 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 53 που υποχώρησαν και 28 αμετάβλητων.

Αναλυτικότερα από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ΕΤΕ ενισχύθηκε 2,59% στα 13,65 ευρώ, η Eurobank 1,86% στα 3,56 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς 1,75% στα 7,54 ευρώ, η Alpha Bank 1,61% στα 3,79 ευρώ και η Optima 1,49% στα 8,84 ευρώ.

Στα 8,10 ευρώ το κλείσιμο της Viohalco με άνοδο 1,25%, ακολούθησαν ΔΕΗ και Cenergy ενισχυμένες περί του 0,8%, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Τιτάν (+0,68%), Lamda Development (+0,52%), ElvalHalcor (+0,49%), ΟΤΕ (+0,32%), Metlen (+0,21%), Helleniq Energy (+0,18%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,18%). Αμετάβλητη στα 38,48 ευρώ έκλεισε η Coca-Cola HBC.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Jumbo και Aktor με απώλειες 2,83% και 2,49% αντίστοιχα, και ακολούθησαν με απώλειες άνω του 1% οι ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, ΔΑΑ και Τρ. Κύπρου. Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν και οι Σαράντης (-0,93%), ΟΠΑΠ (-0,89%) και Aegean (-0,30%).