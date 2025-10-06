Στον δρόμο που χάραξε η Alpha Bank βρίσκεται η μετοχή της Viohalco. Η ανάλυση και οι στόχοι της ΒΙΟ μέσα από την ανάλυση του Αντώνη Κοφινάκου.

Σε προηγούμενα άρθρα μου στο Insider, εξετάζοντας τη μετοχή της Alpha Bank, είχαμε εντοπίσει έγκαιρα τη μακροχρόνια αντιστροφή τάσης και το επικείμενο ράλι που θα ακολουθούσε — πριν ακόμη ανακοινωθεί το mega deal με την UniCredit.

Η διαγραμματική εικόνα της μετοχής εμφάνιζε σαφείς και επαναλαμβανόμενους σχηματισμούς αντιστροφής, γεγονός που εξηγεί την επερχόμενη ανοδική κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, είχα αναφερθεί — πριν από περίπου 32 μήνες — στους σχηματισμούς Ending Diagonal που παρουσίαζαν τόσο η Alpha Bank όσο και η Viohalco. Η πρώτη ενεργοποίησε τον σχηματισμό και ακολούθησε σημαντικό ράλι το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες φαίνεται να ενεργοποιήθηκε αντίστοιχος σχηματισμός και στη μετοχή της Viohalco.

Η μετοχή της Viohalco (ΒΙΟ), παρόμοια με τη μετοχή της Alpha Bank, από τα ιστορικά υψηλά του 1999 (27,15 ευρώ) έως και τα χαμηλά του 2016 (0,928 ευρώ), διαμόρφωσε έναν σχηματισμό αντιστροφής γνωστό ως Ending Diagonal.

Κύριο χαρακτηριστικό του σχηματισμού είναι η σταδιακή μείωση της μεταβλητότητας στο εσωτερικό του, ενώ, αντιθέτως, κατά την έξοδο της τιμής από τον σφηνοειδή σχηματισμό, παρατηρείται ραγδαία αύξηση της μεταβλητότητας και επιτάχυνση της κίνησης. Σύμφωνα με τη θεωρία της Κυματικής Ανάλυσης (Elliott Wave Theory), η τιμή κατά την έξοδο από τον σχηματισμό επιστρέφει γρήγορα στην αρχή του σχηματισμού, δηλαδή στο σημείο έναρξης του κύματος 1 του σφηνοειδούς μοτίβου.

Επιπλέον, η θεωρία αναφέρει ότι ο ελάχιστος στόχος της αντιστροφής αντιστοιχεί στο 38,2% του Fibonacci Retracement του προηγούμενου καθοδικού κύματος (1–5), το οποίο στην περίπτωση της Viohalco εντοπίζεται περίπου στα 10,94 ευρώ.

Εξετάζοντας τους δύο τελευταίους χαμηλότερους πυθμένες του διαγράμματος, παρατηρούμε τη διαμόρφωση ενός ακόμη γνωστού σχηματισμού αντιστροφής, του Reverse Head & Shoulders (Αντίστροφου Ώμου–Κεφαλής–Ώμου).

Σύμφωνα με τη θεωρία του σχηματισμού, η διάσπαση της γραμμής λαιμού (neckline) — στην περιοχή των 7,42 μονάδων — ενεργοποιεί τον σχηματισμό και σηματοδοτεί την αλλαγή της μακροχρόνιας τάσης από πτωτική σε ανοδική.

Ο θεωρητικός στόχος του σχήματος ισούται με την κάθετη απόσταση της κεφαλής (Head) από το neckline, προβαλλόμενη προς τα πάνω μετά τη διάσπαση. Με άλλα λόγια, η ανοδική προέκταση της κίνησης αντιστοιχεί περίπου στο 200% του Fibonacci Extension, τιμή που — σύμφωνα με τα δεδομένα — εντοπίζεται γύρω στα 13,91 ευρώ.

Μελετώντας προσεκτικά τα δεδομένα από το Fibonacci Retracement και το Fibonacci Extension, διακρίνουμε ότι υπάρχει μια κοινή ζώνη τιμών μεταξύ των 13,91 ευρώ (στόχος 200% του Fibonacci Extension, που προκύπτει από τον σχηματισμό Reverse Head & Shoulders) και των 14 ευρώ (επίπεδο 50% του Fibonacci Retracement).

Η σύμπτωση αυτών των δύο επιπέδων δημιουργεί ένα Cluster Fibonacci, δηλαδή μια περιοχή συσσώρευσης Fibonacci επιπέδων, η οποία λειτουργεί ως μαγνήτης για την τιμή. Συνήθως, όταν προκύπτει ένα τέτοιο Fibonacci Cluster, η τιμή τείνει να κατευθύνεται προς αυτή τη ζώνη, καθώς αποτελεί σημαντικό σημείο ισορροπίας και στόχο ανοδικής κίνησης.

Από τα ιστορικά χαμηλά του Φεβρουαρίου 2016 στις 0,928 μονάδες, η τάση της μετοχής αντιστρέφεται από καθοδική σε ανοδική. Έκτοτε, η πορεία της τιμής αναπτύσσεται με πέντε υποκύματα, όπως προβλέπει η θεωρία των Elliott Waves σε περιόδους ανοδικής τάσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τιμή διαμορφώνει έναν ανοδικό σφηνοειδή σχηματισμό πέντε υποκυμάτων — γνωστό ως Leading Diagonal — ο οποίος αντιπροσωπεύει το κύμα 1 της νέας ανοδικής δομής.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Elliott Wave, η έκταση του κύματος 1 χρησιμοποιείται ως μέτρο προβολής για τον καθορισμό των στόχων των επόμενων κυμάτων.

Έτσι, το κύμα 3 μπορεί να κινηθεί έως το 161,8% ή το 200% του Fibonacci Extension, ενώ το κύμα 5 μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, έως και το 261,8% του ίδιου εργαλείου.

Εξετάζοντας την έκταση του κύματος 1 για τον υπολογισμό των επεκτάσεων του κύματος 3 και του κύματος 5, σε συνδυασμό με τα επίπεδα διόρθωσης (Fibonacci Retracement), προκύπτουν ορισμένα σημαντικά τεχνικά συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, εντοπίζονται δύο ζώνες σύμπτωσης επιπέδων Fibonacci (Fibonacci Clusters), οι οποίες αποτελούν πιθανές περιοχές στόχου ή αντίστασης για την εξέλιξη της τιμής:

1. Πρώτο Cluster Fibonacci: Μεταξύ του Fibonacci Retracement 38,2% (τιμή 10,94 ευρώ) και του Fibonacci Extension 161,8% του Leading Diagonal (τιμή 11 ευρώ). Αυτή η περιοχή λειτουργεί ως πρώτος στόχος / πιθανή ζώνη επιβράδυνσης της ανοδικής κίνησης.

2. Δεύτερο Cluster Fibonacci: Μεταξύ του Fibonacci Retracement 61,8% (τιμή 17 ευρώ) και του Fibonacci Extension 261,8% του Leading Diagonal (τιμή επίσης 17 ευρώ). Η σύμπτωση αυτών των επιπέδων ενισχύει τη σημαντικότητα της ζώνης των 17 ευρώ, καθιστώντας την ισχυρό τεχνικό στόχο για την ολοκλήρωση της ανοδικής φάσης.

Συμπέρασμα

Η τεχνική ανάλυση της ΒΙΟ αποκαλύπτει μια σαφή κυματική δομή αντιστροφής και συνέχισης τάσης. Οι σχηματισμοί Ending Diagonal, Reverse Head & Shoulders και Leading Diagonal, σε συνδυασμό με τα Clusters Fibonacci, υποδεικνύουν ότι η μετοχή βρίσκεται σε πολυετή ανοδική φάση, με πιθανές ζώνες, στα 11 ευρώ, 14 ευρώ και 17 ευρώ.

Τον σχηματισμό αντιστροφής τύπου Ending Diagonal είχαμε εξετάσει για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023 στη μετοχή της Alpha Bank, στο πλαίσιο του άρθρου, «Ποιες μετοχές μπορούν να διευρύνουν το “ράλι” του Χρηματιστηρίου» (19-02-2023). Η μετέπειτα εξέλιξη της μετοχής επιβεβαίωσε πλήρως τη θεωρία της Κυματικής Ανάλυσης, καθώς ακολούθησε ένα ισχυρό ανοδικό ράλι, όπως είχε προβλεφθεί από τη διαγραμματική δομή.

Τον ίδιο σχηματισμό αντιστροφής φαίνεται να ενεργοποιεί πλέον και η μετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, υποδεικνύοντας πιθανή έναρξη νέου ανοδικού κύκλου σύμφωνα με τα αντίστοιχα κυματικά πρότυπα.

*Ο Αντώνης Κοφινάκος είναι συνδεμένος αντιπρόσωπος της Optima Bank και Financial Trading Tutor, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.