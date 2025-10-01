ΧΑ: ΔΕΗ και τράπεζες «σπρώχνουν» προς τις 2.050 μονάδες

Ευθυγραμμισμένος με την κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί να προσεγγίσει τις 2.050 μονάδες.

Upd. 14:41

Το επίπεδο των 2.050 μονάδων επιχειρεί να προσεγγίσει ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, κινούμενος σε ευθυγράμμιση -και συντονισμό- με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ΗΠΑ και τις συνέπειες του shutdown. Αν και στο παρελθόν τα shutdowns δεν έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα, ούτε στην αμερικανική οικονομία, ούτε στη Wall Street, οι αναλυτές της Unicredit επισημαίνουν ότι ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του shutdown. Εξηγούν, επίσης, ότι οι απειλές του Τραμπ για περικοπές θέσεων δημοσίων υπαλλήλων και κυβερνητικών προγραμμάτων θα μπορούσαν, αυτή τη φορά, να προσδώσουν μεγαλύτερη διάρκεια στις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Εντός συνόρων, απουσία ουσιαστικών καταλυτών, επενδυτές και διαχειριστές συνεχίζουν να κινούνται επιλεκτικά, τόσο σε αγορές όσο και σε πωλήσεις.

Λίγο πριν τις 14:30, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.045,44 μονάδες με άνοδο 0,55%.

Σε θετικό έδαφος και ο τραπεζικός δείκτης, που ενισχύεται 1,06% στις 2.306,75 μονάδες, ανακάμπτοντας από απώλειες έως 0,53%.

Στο σύνολο του ταμπλό 56 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι ισάριθμων που υποχωρούν και 39 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 101,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,73 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος των ΔΕΗ και ΟΤΕ σε ποσοστό 1,64% και 1,49% αντίστοιχα, άνω του 1% ενισχύεται και η Helleniq Energy στα 8,52 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι τίτλοι των Jumbo, Eurobank, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΤΕ.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Optima και Alpha Bank με απώλειες 1,42% και 1,27% αντίστοιχα. Στο -1,05% η Coca-Cola HBC (39,64 ευρώ) στο -0,99% η Τρ. Κύπρου (7,98 ευρώ) και στο -0,88% η Metlen (47,28 ευρώ).

Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ΟΠΑΠ (-0,50%), Aktor (-0,46%), Aegean (-0,45%), Lamda Development (-0,39%), Cenergy (-0,33%), Viohalco (-0,27%) και Τρ Πειραιώς (-0,25%).