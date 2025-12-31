Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό

Στην εν λόγω φωτογραφία εικονίζεται ένα νεκρό αρπακτικό, πεσμένο στη βάση μιας ανεμογεννήτριας. «Οι ανεμόμυλοι σκοτώνουν όλους τους ωραίους αετούς μας», γράφει στη λεζάντα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, σε μια φωτογραφία που ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social για να αποδείξει πόσο επιβλαβής είναι για τα πτηνά η αιολική ενέργεια.

Στην εν λόγω φωτογραφία εικονίζεται ένα νεκρό αρπακτικό, πεσμένο στη βάση μιας ανεμογεννήτριας. «Οι ανεμόμυλοι σκοτώνουν όλους τους ωραίους αετούς μας», γράφει στη λεζάντα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην πραγματικότητα, η φωτογραφία τραβήχθηκε πριν από πολλά χρόνια στο Ισραήλ και δεν δείχνει έναν λευκοκέφαλο θαλασσαετό –όπως είναι η επίσημη ονομασία του φαλακρού αετού– αλλά ένα γεράκι. Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 2017 στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία ανέφερε τότε ότι προέρχεται από την ισραηλινή υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πάρκων. Στον πυλώνα της ανεμογεννήτριας διακρίνονται εξάλλου καθαρά τα εβραϊκά γράμματα.

Η ανάρτηση του Τραμπ αναπαρήχθη από έναν λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ καθώς και από το υπουργείο Ενέργειας που κατηγορεί τις ανεμογεννήτριες ότι «ασχημαίνουν» το περιβάλλον, κοστίζουν ακριβά και συνιστούν απειλή για τη βιοποικιλότητα, ιδίως για τα πουλιά.

Πολλοί αιρετοί, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, επέκριναν την αναπαραγωγή της φωτογραφίας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ. «Ο κοιμισμένος Ντον δεν μπορεί να ξεχωρίσει το έμβλημα της Αμερικής;» διερωτήθηκε.

Ο φαλακρός αετός εικονίζεται σε γραμματόσημα, σε χαρτονομίσματα, ακόμη και σε στρατιωτικά εμβλήματα. Ξεχωρίζει λόγω της λευκής κεφαλής του και του μεγάλου μεγέθους του ενώ το πουλί στη φωτογραφία του Τραμπ είναι μικρότερο και σκουρόχρωμο.

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται από ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), το οποίο όμως διευκρίνισε το 2023 ότι ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά «ένα πολύ μικρό ποσοστό» των πουλιών που σκοτώνονται από άλλους λόγους, όπως από συγκρούσεις με κτίρια ή από επιθέσεις γάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ