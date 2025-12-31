Η ΕΕ κάλεσε το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Σε ανακοίνωσή της που υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, η ΕΕ εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της για τις μαζικές φυλακίσεις στις οποίες προχωρούν οι ιρανικές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε χθες Τρίτη τις αρχές του Ιράν να αφήσουν ελεύθερους «υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπεριλαμβανομένης της Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία έλαβε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023.

Σε ανακοίνωσή της που υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, η ΕΕ εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της για τις μαζικές φυλακίσεις στις οποίες προχωρούν οι ιρανικές αρχές «για να φιμώσουν επικριτικές φωνές» στη χώρα.

«Καλούμε τις ιρανικές αρχές να αφήσουν ελεύθερους όλους όσοι κρατούνται άδικα επειδή άσκησαν θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και της συνάθροισης», συνεχίζει το κείμενο.

Σε αυτούς «συμπεριλαμβάνεται η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η υγεία της οποίας παραμένει εύθραυστη», καθώς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθησαν τη 12η Δεκεμβρίου στη Μασχάντ.

«Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακούγονται οι φωνές τους και να επιτελούν το θεμιτό έργο τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία τους, στο Ιράν όπως και οπουδήποτε αλλού», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κ. Μοχαμαντί και άλλοι περίπου 40 ακτιβιστές συνελήφθησαν τη 12η Δεκεμβρίου έπειτα από επιμνημόσυνη τελετή για θανόντα δικηγόρο κι υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μασχάντ (βορειοανατολικά). Φέρονται να φώναξαν σκληρά συνθήματα εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023 για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών» στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ