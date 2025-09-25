Η Intracom πούλησε τη συμμετοχή της στην Aktor έναντι 74,7 εκατ. ευρώ

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε μέσω δύο πακέτων στο ΧΑ, στην τιμή των 7,20 ευρώ ανά μετοχή.

Την πώληση της συμμετοχής της στην Aktor, ήτοι 10.383.723 μετοχών που αντιστοιχούν στο 5,09% της εισηγμένης, ανακοίνωσε η Intracom.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε μέσω δύο πακέτων στο ΧΑ (10 εκατ. τεμάχια και 383.723 τεμάχια) στην τιμή των 7,20 ευρώ ανά μετοχή, και η συνολική της αξία διαμορφώθηκε σε 74.762.805 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε η Intracom, η σημερινή πώληση έρχεται σε συνέχεια της πώλησης ενός πολύ σημαντικού ποσοστού μετοχών που πραγματοποιήθηκε το 2022 και ολοκληρώνει ένα σχέδιο αποεπένδυσης που ξεκίνησε το 2021 στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της εισηγμένης.

«Σήμερα, για όλους εμάς στην INTRACOM HOLDINGS κλείνει ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Έχοντας συμμετάσχει και στους δύο κύκλους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR των τελευταίων ετών, αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι για το γεγονός ότι εμπιστευθήκαμε τη νέα Διοίκηση του Ομίλου AKTOR και μοιραστήκαμε με τους μετόχους του ένα κοινό όραμα: το όραμα για τη δημιουργία ενός κορυφαίου Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, ο Όμιλος AKTOR, με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και έργων, διοχετεύει κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις, ενώ η οικογένειά του αριθμεί περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους. Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται για τον Όμιλο AKTOR στο μέλλον, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και τους μετόχους του Ομίλου για το κοινό μας ταξίδι και να ευχηθούμε ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Intracom.