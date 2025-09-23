Ινδία: Σε ιστορικό χαμηλό η ρουπία στην σκιά δασμών και βίζας

Το νόμισμα της Ινδίας διολισθαίνει έως και 0,5% στα 88,79 ανά δολάριο την Τρίτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο χαμηλό των 88,4563 ανά δολάριο.

Σε νέο ιστορικό χαμηλό κατρακυλά η ινδική ρουπία με φόντο τους υψηλούς, τιμωρητικούς, αμερικανικούς δασμούς και την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας (H-1B) από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, σε μια κίνηση που προκαλεί τριγμούς στην παγκόσμια κοινότητα τόσο της ΑΙ όσο και της μετανάστευσης ειδικά προς τις ΗΠΑ.

Το νόμισμα της Ινδίας διολισθαίνει έως και 0,5% στα 88,79 ανά δολάριο την Τρίτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο χαμηλό των 88,4563 ανά δολάριο που είχε σημειωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, λόγω ανησυχίας ότι η απότομη αύξηση των τελών βίζας μπορεί να ασκήσει πίεση στα περιθώρια κέρδους των ινδικών εταιρειών λογισμικού και να επηρεάσει τα εμβάσματα.

Η ρουπία έχει αποδυναμωθεί κατά περίπου 3,5% φέτος, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των νομισμάτων της Ασίας. Η αδυναμία της βοηθά τις προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (RBI) να ενισχύσει την εμπορική ανταγωνιστικότητα της χώρας και να αντισταθμίσει την επίδραση από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Australia and New Zealand Banking Group.

«Μια ασθενέστερη ρουπία φέρνει σημαντική προσαρμογή πολιτικής απέναντι στους κινδύνους εξωτερικής ζήτησης που αντιμετωπίζουμε για τον μεταποιητικό τομέα», τόνισε ο Ντιράζ Νιμ, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην ANZ. Ο χαμηλός πληθωρισμός δίνει στην RBI περιθώριο να αναπροσαρμόσει τη νομισματική της πολιτικής ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Emkay Global Financial Services εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο 6%-7% του ινδικού ΑΕΠ.

«Οι εξελίξεις σχετικά με τη βίζα H-1B έχουν επηρεάσει το κλίμα για τη ρουπία, ενώ οι πρόσφατες εκροές ξένων κεφαλαίων έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις στο νόμισμα», επεσήμανε ο Β. Ρέντι, επικεφαλής του τμήματος θησαυροφυλακίου στην Karur Vysya Bank. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ρουπία έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου» πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.