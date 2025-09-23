ΧΑ: «Κυνηγά» συνέχεια στο ανοδικό σερί και κρίσιμα τεχνικά επίπεδα

Να δώσει συνέχεια στο τριήμερο ανοδικό σερί που έχει προηγηθεί, αλλά και να κατοχυρώσει κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, επιχειρεί την Τρίτη η Λεωφόρος Αθηνών.

Στο κλίμα που διαμορφώνουν τα αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά στη Wall Street, και με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται επίσης ανοδικά σήμερα, το αγοραστικό ενδιαφέρον δείχνει να διαχέεται στο ταμπλό.

Τα blue chips, τραπεζικά και μη, βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά στην άνοδο συμμετέχουν πιο ενεργά και τίτλοι της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Εκτός συνόρων, με ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα μια σειρά μακροοικονομικών στοιχείων, όπως ο PMI σε κατασκευές και υπηρεσίες στην Ευρωζώνη.

Εντός συνόρων, σήμερα ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ πέραν αυτού βασικοί επιμέρους καταλύτες παραμένουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης λίγο μετά τις 11:00 βρίσκεται στις 2.056,11 μονάδες, ενισχυμένος 0,66%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν και οι τράπεζες, με τις Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank στο +1,46%, την ΕΤΕ στο +0,92% και τη Eurobank στο +0,57%, ενώ αξιόλογα κέρδη καταγράφει και η Optima σε ποσοστό άνω του 1%. Ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται 1,12% στις 2.249,07 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 23,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,25 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 90 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι μόλις 17 σε αρνητικό έδαφος και 44 αμετάβλητες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζουν τα κέρδη 1,20% της Metlen στα 50,65 ευρώ, η άνοδος του ΔΑΑ στα 10,18 ευρώ (+1,19%), ενώ στο +1% κινείται και η Cenergy, στα 12,16 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι Τρ. Κύπρου (+0,79%), ΟΤΕ (+0,72%), ΟΠΑΠ (+0,60%), Aegean (+0,58%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,44%), Τιτάν (+0,28%) και ΔΕΗ (+0,21%).

Αμετάβλητη στα 41,68 ευρώ η μετοχή της Coca-Cola HBC, όπως και οι Viohalco και Aktor στα €7,15 και €8,20 αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται μόνο οι Lamda Development και Jumbo με μικρές απώλειες περί του 0,15%-0,25%.