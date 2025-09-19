Εβδομαδιαίες απώλειες 1,56% στο ΧΑ - Στήριξη στον ΓΔ από μη τραπεζικά blue chips

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Παρασκευής για τον Γενικό Δείκτη, που δεν κατάφερε να αποφύγει το αρνητικό εβδομαδιαίο πρόσημο. Σε 5 τραπεζικές μετοχές το 64% του τζίρου.

Η διακύμανση του ΓΔ, που κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης -με εξαίρεση ένα στιγμιαίο «γύρισμα» λίγο μετά τις 14:00 με τη λήξη των παραγώγων- παρέμεινε σε εξαιρετικά στενό εύρος της τάξης των 11 μονάδων. Ο δείκτης έκλεισε τελικά στις 2.030,46 μονάδες, οριακά ενισχυμένος 0,17%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση η απόδοσή του ήταν αρνητική κατά 1,56%.

Απώλειες και για τον τραπεζικό δείκτη, που σε εβδομαδιαία βάση υποχώρησε 3,07%, καταγράφοντας την Παρασκευή οριακή πτώση 0,16% στις 2.185,75 μονάδες.

Αυξημένος στα 464,8 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος, με το 65% να διακινείται στη φάση των δημοπρασιών. Μειωμένη η κινητικότητα (σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, όπου διακινήθηκαν 6,48 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακός υπήρξε ο τζίρος των 122,6 εκατ. ευρώ στην Τρ. Κύπρου. Μαζί με τον τζίρο των 4 συστημικών τραπεζών, ήτοι 67,08 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ, 44,52 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, 34,15 εκατ. ευρώ στη Eurobank και 29,48 εκατ. ευρώ στην Τρ. Πειραιώς, αθροίστηκαν 297,83 εκατ. ευρώ ήτοι το 64% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης.

Με αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 1,3:1, στο σύνολο του ταμπλό 68 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 52 που υποχώρησαν και 31 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Λίγες ώρες πριν την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους από τη Moody’s, το μοτίβο της συσσώρευσης στο ταμπλό διατηρήθηκε, και περισσότερες ενδείξεις ως προς τη βραχυπρόθεσμη τάση θα πρέπει να αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα.

Εξάλλου, τη Δευτέρα η μετοχή της Metlen θα βρίσκεται στη σύνθεση του βρετανικού FTSE 100, καθώς και του ευρωπαϊκού FTSE EuroMid Index. Η Τρ. Κύπρου στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, ενώ η ElvalHalcor στον FTSE Emerging Europe Mid Cap Index. Επίσης, οτίτλος της Coca-Cola HBC θα αποτελεί μέρος του Stoxx UK 50, η Eurobank του Stoxx Emerging Europe Large Cap, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ του Stoxx Emerging Europe Mid Cap και η Aktor του Stoxx Emerging Europe Small Cap. Επίσης, ο τίτλος της Πετρόπουλος εισάγεται στον FTSE Emerging Europe MicroCap Index.

Την Παρασκευή, μια ακόμα θετική έκθεση ήρθε από το εξωτερικό για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η UBS βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανόδου και ανέβασε τις τιμές-στόχους στα 4,00 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,10 ευρώ για τη Eurobank, στα 14,90 ευρώ για την ΕΤΕ και στα 8,60 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς.

Πέραν των τραπεζών, οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων συνέχισαν να τροφοδοτούν κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους και, στη «διελκυστίνδα» εντός του FTSE Large Cap, βρέθηκαν μη τραπεζικά blue chips που αντιστάθμισαν τις πιέσεις στον Γενικό Δείκτη.

Αναλυτικά από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε το άλμα 5,78% της ElvalHalcor στα 2,93 ευρώ, η άνοδος 2,67% της Τρ. Κύπρου στα 7,70 ευρώ, το +2,30% της Viohalco στα 7,12 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Motor Oil και Helleniq Energy σε ποσοστό 2,27% και 2,23% αντίστοιχα. Πάνω από 2% ενισχύθηκε και ο τίτλος της Aktor στα 8,18 ευρώ, ενώ σημαντική για τον ΓΔ υπήρξε και η άνοδος 1,82% του ΟΠΑΠ στα 20,16 ευρώ.

Με κέρδη άνω του 1% ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Cenergy (+1,70%), Aegean (+1,61%), Lamda Development (+1,37%), Eurobank (+1,27%), Jumbo (+1,01%) και η Coca-Cola HBC που αντέδρασε μετά από 4 πτωτικά κλεισίματα με άνοδο 1,01% στα 41,80 ευρώ.

Ακολούθησαν ανοδικά οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,87%), Τρ. Πειραιώς (+0,64%), ΔΑΑ (+0,60%) και ΕΥΔΑΠ (+0,14%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Σαράντης (13,30 ευρώ) και ΕΤΕ (11,70 ευρώ) με απώλειες 2,21% και 2,05% αντίστοιχα, ενώ άνω του 2% υποχώρησε και η Optima (-2,01%) στα 8,28 ευρώ. Στο -1,30% ο ΟΤΕ στα 16,66 ευρώ, στο -1,27% η Metlen (50,50 ευρώ), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι Τιτάν, Αlpha Bank και ΕΥΔΑΠ σε ποσοστό 0,83%, 0,53% και 0,42% αντίστοιχα.