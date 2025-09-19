Wall Street: Συνεχίζουν σε ρυθμούς ρεκόρ οι δείκτες

Οι επενδυτές έχουν εμπεδώσει πλέον την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια και μάλιστα τρέφουν σοβαρές ελπίδες για νέα «ψαλιδίσματα» μέχρι το τέλος του 2025.

Νέα άνοδο σημειώνει την Παρασκευή το αμερικανικό χρηματιστήριο, έστω και με πολύ ήπιες διακυμάνσεις, μετά την χθεσινή θριαμβευτική συνεδρίαση που έστειλε τους δείκτες σε νέα υψηλά ρεκόρ, με τους επενδυτές να έχουν εμπεδώσει πλέον την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια και μάλιστα τρέφουν σοβαρές ελπίδες για νέα «ψαλιδίσματα» μέχρι το τέλος του 2025.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται 35,76 μονάδες υψηλότερα, ή 0,08% στις 46.178,21 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται στο +0,21% στις 6.646,13 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,45% στις 22.573,90 μονάδες. Και ο Russell 2000 των small caps συνεχίζει ανοδικά, κερδίζοντας 0,1%.

Χθες, καταγράφηκε ιστορικό τετραπλό ρεκόρ, με την Fed να ανοίγει την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο. O Dow Jones έκλεισε στις 46.158 μονάδες, ο S&P 500 στις 6.631 μονάδες και ο Nasdaq στις 22.470 μονάδες, ενισχυμένος σχεδόν κατά 1%.

Η Wall Street βρισκόταν σε τροχιά για να καταγράψει ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 και ο Dow σημειώνει άνοδο 0,9% και 0,8% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq κερδίζει άνοδο 1,8%. Ο Russell 2000 κερδίζει 3% και βρίσκεται σε τροχιά για την έβδομη εβδομαδιαία άνοδό του.

Μετά την εντυπωσιακή άνοδο της Intel χθες σχεδόν 23% σήμερα υποχωρεί σχεδόν 3%. Η Apple ενισχύεται σχεδόν 1,5% μετά την κυκλοφορία του τελευταίoυ iPhone της εταιρείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η αγορά συγκρατείται από τα στοιχεία για τα κέρδη», δήλωσε στο CNBC ο Άσγουαθ Νταμονταράν, καθηγητής στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι συλλογικά όλες οι μετοχές», τόνισε.

Τα ρεκόρ της Πέμπτης ήρθαν στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων από την Fed, η πρώτη από τον Δεκέμβριο. Η κίνηση ήταν αναμενόμενη από τις αγορές, αλλά οι μετοχές είχαν μια ασταθή συνεδρίαση μετά την απόφαση, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου του χαρακτήρισε την απόφαση ως «διαχείριση ρίσκου».

Την εβδομάδα που έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της απόφασης της Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, οι επενδυτές έριξαν 57,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές μετοχές - το μεγαλύτερο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2024, αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America, με επικεφαλής τον Μάικλ Χάρτνετ δήλωσαν στους πελάτες σε σημείωμα την Παρασκευή.

Φέτος, αυτές οι εισροές ανήλθαν συνολικά σε 294 δισ. δολ., καθιστώντας την τρίτη υψηλότερη χρονιά εισροής που έχει καταγραφεί. Οι στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι μόλις 14,3 δισ. δολάρια τοποθετήθηκαν σε ομόλογα, η μικρότερη εισροή σε τρεις μήνες, όπως μεταδίδει το Marketwatch.