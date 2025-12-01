Ουκρανία: «Πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο, το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα.

Οι συζητήσεις σχετικά για το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από χθες Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ, (...) πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε στο Facebook, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν «συνεχή» επαφή.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα ότι τίποτα δεν πρέπει να επιτρέψει στη Ρωσία να θεωρήσει την εισβολή της στην Ουκρανία ως ανταμοιβή, εν μέσω διαπραγματεύσεων που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Για να προετοιμαστούμε για μια πραγματική ασφάλεια, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα λάβει τίποτα που θα μπορούσε να θεωρήσει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι επιθυμεί να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα «βασικά ζητήματα» του αμερικανικού σχεδίου, χαρακτηρίζοντας αυτά «αρκετά δύσκολα».

«Ελπίζουμε σε μια συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα βασικά ζητήματα που είναι αρκετά δύσκολα», δήλωσε, αναφέροντας ιδιαίτερα το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που κατέχει η Ρωσία.

Παράλληλα σημείωσε ότι θα ήταν άδικο να μην συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι στις συνομιλίες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ένα από τα στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου. «Το ζήτημα των χρημάτων, της ανοικοδόμησης... χωρίς την παρουσία των Ευρωπαίων εταίρων, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο επειδή τα χρήματα βρίσκονται στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ δίκαιο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατηγόρησε δε τη Ρωσία ότι εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία για να «συντρίψει τους Ουκρανούς». «Βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό ασκεί τεράστια πίεση, όχι μόνο ψυχολογική αλλά και σωματική, στον πληθυσμό μας, απλώς για να συντρίψει τον ουκρανικό λαό», κατήγγειλε, καθώς οι κατοικημένες περιοχές και οι υποδομές υφίστανται καθημερινές ρωσικές επιθέσεις.

Μακρόν: Κανένα σχέδιο ειρήνης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς Ουκρανούς και Ευρωπαίους

Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον επισκέφτηκε σήμερα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως «την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ για την ειρήνη, η Ρωσία δεν δείχνει να βιάζεται και κλιμακώνει την επιθετικότητά της». Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι η μόνη αρμόδια να συζητήσει για εδαφικά ζητήματα με τη Μόσχα σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας μετά την επίτευξη ειρήνης αρμόδιες είναι, όπως είπε, η Ουκρανία και η Ευρώπη. Τούτων δοθέντων δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου συνολικής ειρήνης, είπε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες συζητήσεις των Ευρωπαίων με την αμερικανική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται, όπως είπε, ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας που θα αφορά κυρίως την ενέργεια και τη ναυτιλία.

Ερωτηθείς για τα σκάνδαλα διαφθοράς που ταλανίζουν το Κίεβο, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως οι αρχές της Ουκρανίας είναι οι μόνες αρμόδιες για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και ότι δεν είναι δική του δουλειά να παραδώσει μαθήματα στο Κίεβο. Συμπλήρωσε ότι στη Ρωσία δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένα σκάνδαλο στον βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή για να το εντοπίσει.

Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία, είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος καταλήγοντας ανέφερε πως για να υπάρξει διαρκής και σταθερή ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του και τους Ευρωπαίους για τη συμπαράστασή τους και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα του λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα πρέπει να μείνει ατιμώρητη.

Μελόνι: «Σημαντική η σύμπτωση απόψεων Ευρωπαίων εταίρων με τις ΗΠΑ»

Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης «η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε, σήμερα το απόγευμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, η οποία είχε ως αντικείμενο συζήτησης τις χθεσινές συναντήσεις της αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, κατά τη συνομιλία, αναφέρθηκε «στην εποικοδομητική στάση την οποία επέδειξε ανέκαθεν ο πρόεδρος Ζελένσκι» ενώ, παράλληλα, «υπογράμμισε και πάλι τη σημασία της σύμπτωσης απόψεων των Ευρωπαίων εταίρων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως βάση για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης». Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, «εξέφρασε την προσδοκία να προσφέρει και η Μόσχα, την ουσιαστική της συμβολή στη διαπραγματευτική διαδικασία», ενόψει της αυριανής συνάντησης του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ με τις ρωσικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ