Bank of America: Έτσι θα αποφύγετε τις παγίδες των αγορών

Αν και οι αγορές μετοχών κινούνται… ατάραχες σε αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά, υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η μείωση των αμερικανικών επιτοκίων οι αγορές διανύουν μια χρονιά αβεβαιότητας για το τι έπεται.

Η Kirsten Cabacungan, αντιπρόεδρος της Bank of America, εκτιμά ότι όσα συμβαίνουν στις αγορές αποτελούν ευκαιρία για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσκαιρες αδυναμίες των μετοχικών αγορών για να αναδιαρθρώσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Αρκεί, όπως λέει, να μην αφήσουν τα συναισθήματα να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους.

Έτσι, μοιράζεται πέντε συστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

1. Εκμεταλλευτείτε τη μεταβλητότητα

Οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν ανοδικά χάρη στα ισχυρά κέρδη των εταιρειών και τις πιο χαλαρές χρηματοοικονομικές συνθήκες. Ακόμη κι αν υπάρξουν διακυμάνσεις, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να δουν τις πτώσεις ως ευκαιρίες για αγορές, αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, κατά κύριο λόγο πέρα από τις γνωστές μετοχές τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

2. Επενδύστε στα megatrends

Βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου κύκλου ανάπτυξης. Τάσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές, η άμυνα και η ενέργεια αναμένεται να είναι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης για πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

3. Αξιοποιείστε τις αποδόσεις των ομολόγων

Αν και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν υποχωρήσει, με φόντο την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, τα τρέχοντα επίπεδα αποδόσεων εξακολουθούν να προσφέρουν στους επενδυτές δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου έχει μειωθεί περίπου κατά 75 μονάδες βάσης από το υψηλό της φετινής χρονιάς, αλλά παραμένει στο άνω εύρος της διακύμανσης από την κρίση του 2008 και μετά. Επιπλέον, οι πραγματικές αποδόσεις, συνυπολογίζοντας δηλαδή τον πληθωρισμό, παραμένουν επίσης ελκυστικές με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

4. Διαφοροποίηση

Το μοτίβο 60/40 του κλασικού χαρτοφυλακίου (60% μετοχές – 40% ομόλογα) δέχθηκε πλήγμα το 2022, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε με ισχυρές αποδόσεις το 2023 και το 2024. Το 2025, τα ομόλογα εξακολουθούν να παίζουν ρόλο σταθεροποίησης σε περιόδους αναταραχής στις μετοχές. Γι’ αυτό, η σημαντική συμμετοχή των ομολόγων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραμένει σημαντική.

5. Υπομονή και μακροπρόθεσμη στρατηγική

Η επένδυση είναι παιχνίδι υπομονής, αναφέρει χαρακτηριστικά η Cabacungan. Οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες οι πιθανότητες θετικών αποδόσεων αυξάνονται σημαντικά. Η ίδια φέρνει ως παράδειγμα τον S&P 500, εξηγώντας ότι από το 1950 και μετά οι συνολικές αποδόσεις του δείκτη ήταν θετικές στο 80% των περιπτώσεων όταν εξετάζουμε διαδοχικές (rolling) ετήσιες περιόδους, αλλά σε επίπεδο δεκαετιών το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 97%. «Το βασικό είναι η πειθαρχία και η επιμονή στη στρατηγική κατανομή του χαρτοφυλακίου», καταλήγει.