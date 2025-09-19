Euroxx: Ανεβάζει στα 17,5 ευρώ την τιμή-στόχο για την Aegean

Για το 2026 η Euroxx κάνει λόγο για αισιόδοξες προοπτικές, με φόντο την υψηλότερη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών NEO, τις νέες παραδόσεις Airbus A321XLR (δύο μέσα το 2026), αλλά και τα ισχυρά εγχώρια μακροοικονομικά και τουριστικά δεδομένα.

Στα 17,5 ευρώ, από 15,5 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση overweight, αναθεωρούν οι αναλυτές της Euroxx Securities την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean.

Όπως σχολιάζουν, μετά από ένα σχετικά στάσιμο δεύτερο τρίμηνο, αναμένουν ένα ισχυρότερο β’ εξάμηνο για το τρέχον έτος, με καθαρά κέρδη που θα φτάσουν περίπου τα 150 εκατ. ευρώ.

Εξηγούν ότι αυτό συνεπάγεται δείκτη P/E 8,2x για την Aegean, σε ευθυγράμμιση με τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι η εισηγμένη εμφανίζει υψηλές μερισματικές αποδόσεις (6,6% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-2027), τα κορυφαία περιθώρια EBITDA (κοντά στο 23%), την ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση (424 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο 2025 ή περίπου 34% της κεφαλαιοποίησης) και τη χαμηλή μόχλευση.

Οι αναλυτές της Euroxx αναμένουμε για την εισηγμένη EBITDA άνω των 450 εκατ. ευρώ το 2026, με περιθώριο EBITDA άνω του 23%, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι η Aegean διατηρεί πολύ ισχυρά ταμειακά αποθέματα που λειτουργούν ως ένα σημαντικό «μαξιλάρι» σε οποιοδήποτε δυσμενές σενάριο.