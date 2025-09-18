«Ανάσα» από τα ρεκόρ για τον χρυσό

«Υπήρξε κάποια σύγχυση γύρω από το σχόλιο του Πάουελ σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων ως μέτρο διαχείρισης κινδύνου και αυτή η αβεβαιότητα οδήγησε στην αποκόμιση κερδών»

Πτώση κατέγραψε ο χρυσός την Πέμπτη με τους επενδυτές να προχωρούν σε profit taking μετά το χθεσινό ρεκόρ που επήλθε από την απόφαση της Fed για μείωση επιτοκίων κατά 0,25%.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 0,4% στα 3.643,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Δεκεμβρίου, απώλεσαν 1,1% στα 3.678,30 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,3% στα 41,78 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 1,6% στα 1.384,95 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,5% στα 1.160,25 δολάρια. Ο χρυσός μετρά ράλι σχεδόν 39% μέχρι στιγμής στο 2025.

«Υπήρξε κάποια σύγχυση γύρω από το σχόλιο του Πάουελ σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων ως μέτρο διαχείρισης κινδύνου και αυτή η αβεβαιότητα οδήγησε στην αποκόμιση κερδών» εκτίμησε ο Πίτερ Γκαντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

«Ωστόσο, πιστεύω ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση (του χρυσού) παραμένει και η οπισθοδρόμηση από το χθεσινό ιστορικό υψηλό είναι διορθωτικής φύσης... Κάθε φορά που ο χρυσός φτάνει σε νέο υψηλό, απλώς προσδίδει πρόσθετη αξιοπιστία στον στόχο των 4.000 δολαρίων» συμπλήρωσε.