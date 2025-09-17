Αγορές | Commodities

«Πέταξε» σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός μετά το «ψαλίδι» της Fed

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Πέταξε» σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός μετά το «ψαλίδι» της Fed
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η τιμή του χρυσού στην αγορά σποτ κέρδισε 0,4% στα 3.707,40 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 3.717,8 δολάρια.

Ο χρυσός εκτοξεύτηκε σε νέα ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη περικοπή της για το 2025 μετά από 9 μήνες «παύσης».

Η τιμή του χρυσού στην αγορά σποτ κέρδισε 0,4% στα 3.707,40 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 3.717,8 δολάρια με πτώση 0,2%. Ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο που μετρά ράλι 40% μέχρι στιγμή φέτος, παρουσιάζει διακυμάνσεις στις συναλλαγές.

Η FOMC παρατήρησε σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Το εύρος των επιτοκίων κυμαίνεται στο 4-4,25% (χαμηλό από τέλη 2022) ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, σύμφωνα με την ανακοίνωση ενώ δίδεται «σήμα» βάσει του dot plot για δύο πρόσθετες περικοπές εντός του έτους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συμμαχία OneDealer - Service Now: Το νέο ψηφιακό στοίχημα του Ν. Βαρδινογιάννη

Θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

tags:
Χρυσός
Fed
Επιτόκια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider