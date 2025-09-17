«Πέταξε» σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός μετά το «ψαλίδι» της Fed

Η τιμή του χρυσού στην αγορά σποτ κέρδισε 0,4% στα 3.707,40 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 3.717,8 δολάρια.

Ο χρυσός εκτοξεύτηκε σε νέα ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη περικοπή της για το 2025 μετά από 9 μήνες «παύσης».

Η τιμή του χρυσού στην αγορά σποτ κέρδισε 0,4% στα 3.707,40 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 3.717,8 δολάρια με πτώση 0,2%. Ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο που μετρά ράλι 40% μέχρι στιγμή φέτος, παρουσιάζει διακυμάνσεις στις συναλλαγές.

Η FOMC παρατήρησε σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Το εύρος των επιτοκίων κυμαίνεται στο 4-4,25% (χαμηλό από τέλη 2022) ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, σύμφωνα με την ανακοίνωση ενώ δίδεται «σήμα» βάσει του dot plot για δύο πρόσθετες περικοπές εντός του έτους.