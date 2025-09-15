Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό - Άνοδος άνω του 1% με το βλέμμα στη Fed

Ο χρυσός στην αγορά spot έκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία του στα 3.680,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Κέρδη άνω του 1% κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό με ώθηση από το ασθενέστερο δολάριο και τις χαμηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που θα λάβει χώρα μέσα στην εβδομάδα, η οποία θεωρείται ότι θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία των επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε κέρδη 1,1% στα 3.680,80 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα συνεδριακά άγγιξε τα 3.685,39 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Τα futures χρυσού πρόσθεσαν 0,8% στα 3.719 δολάρια.

Αντιθέτως, το δολάριο υποχώρησε κατά 0,3%, καθιστώντας το χρυσό πιο ελκυστικό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου υποχώρησε ελαφρώς.

Οι αναλυτές είναι σχεδόν βέβαιοι ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, την πρώτη από τον Δεκέμβριο, με ορισμένους να εξακολουθούν να προσδοκούν μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 1,1% στα 42,62 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,7% στα 1.400,77 δολάρια, ενώ το παλλάδιο έχασε 0,3% στα 1.193,21 δολάρια.