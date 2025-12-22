5 Στιγμές - 1 Χριστουγεννιάτικη Αποστολή για τους εθελοντές της bwin

Πέντε διαφορετικές δράσεις, ένας κοινός σκοπός: να μετατραπεί το πνεύμα των Χριστουγέννων σε πράξεις αγάπης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η πρωτοβουλία της bwin ένωσε ανθρώπους, φορείς και καρδιές.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η προσφορά αποκτά βαθύτερο νόημα και οι πράξεις αγάπης γίνονται πιο δυνατές από τα λόγια. Είναι η περίοδος που η ενσυναίσθηση, η φροντίδα και η αλληλεγγύη έρχονται στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας πως το αληθινό πνεύμα των γιορτών βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στις πράξεις που μοιραζόμαστε.

Πέντε ξεχωριστές στιγμές «συναντήθηκαν», αγγίζοντας διαφορετικές ηλικακές ομάδες και ανάγκες, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν έχει όρια. Από τη φροντίδα των ηλικιωμένων, μέχρι τη χαρά των παιδιών, τη δύναμη της δημιουργίας και την ουσιαστική στήριξη οικογενειών που δοκιμάζονται, η αποστολή των εθελοντών της bwin ανέδειξε ότι τα Χριστούγεννα μπορούν να γίνουν αφετηρία ουσιαστικής προσφοράς με διαχρονικό αποτύπωμα.

Γηροκομείο Αθηνών | Στιγμή φροντίδας

Η πρώτη στάση της χριστουγεννιάτικης αποστολής πραγματοποιήθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών, έναν χώρο γεμάτο μνήμες ζωής, εμπειρίες και ανθρώπους που αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και ουσιαστική παρουσία. Εκεί, οι εθελοντές της bwin μοίρασαν δώρα, αλλά και τον χρόνο τους, τη συζήτηση και την ειλικρινή διάθεση ενδιαφέροντος. Μέσα από απλές πράξεις, ένα χαμόγελο, μια ζεστή κουβέντα, μια στιγμή συντροφικότητας, δημιουργήθηκε ένα κλίμα ζεστασιάς, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη προς τους ηλικιωμένους είναι πράξη ουσίας και κοινωνικής ευθύνης.

Στέγη Φωτεινή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή | Στιγμή χαράς

Η δεύτερη δράση της bwin, μάς «οδηγεί» στη Στέγη Φωτεινή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, εκεί όπου η προσφορά μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη. Η χαρά μοιράστηκε απλόχερα, τα δώρα που δόθηκαν ήταν από καρδιάς, κάτι που έκανε τους ωφελούμενους ακόμα πιο χαρούμενους. Τα Χριστούγεννα στη Στέγη Φωτεινή απέκτησαν ξεχωριστό νόημα, καθώς η ανθρώπινη επαφή μεταμόρφωσε την καθημερινότητα και άφησε έντονα συναισθηματικά αποτυπώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Τα χαμόγελα των ωφελούμενων της Στέγης για την παρουσία των εθελοντών της bwin ήταν η ωραιότερη ανταμοιβή. Άλλωστε, αυτή η σχέση κρατά χρόνια και γίνεται ολοένα και πιο δυνατή.

Χατζηπατέρειο Ίδρυμα | Στιγμή δημιουργίας

Η εθελοντική ομάδα της bwin επισκέφθηκε ξανά το Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού, ένα εξειδικευμένο κέντρο για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα. Μία ακόμα δράση με το Ίδρυμα, που αποτυπώνει τη διαρκή σχέση αγάπης που έχει «χτιστεί». Οι εθελοντές συμμετείχαν ενεργά στις χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες, βοηθώντας τα παιδιά να δημιουργήσουν υπέροχες γλυκές γεύσεις. Ο ενθουσιασμός των παιδιών, η δημιουργική διάθεση και η συνεργασία όλων συνέθεσαν μια εμπειρία γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και ουσιαστική σύνδεση. Παράλληλα, η ομάδα ξεναγήθηκε στους χώρους, συνομίλησε με το προσωπικό για το πολύτιμο έργο που επιτελείται καθημερινά.

ΚΕΑ «Η Χαρά» & ΚΑΕ Ολυμπιακός | Στιγμή δύναμης

Με έντονο το εορταστικό πνεύμα, η bwin, σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, της οποίας το διεθνές στοιχηματικό brand αποτελεί Μεγάλο Χορηγό και στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σύμπραξής τους με το Μαζί για το Παιδί, πραγματοποίησε εορταστική επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά». Οι παίκτες του Ολυμπιακού, και συγκεκριμένα οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, μοίρασαν δώρα, αυτόγραφα και θερμές ευχές, δημιουργώντας στιγμές χαράς και αισιοδοξίας. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό φορέα κοινωνικής στήριξης, προσφέροντας δύναμη και έμπνευση σε παιδιά και ενήλικες.

Μαζί για το Παιδί | Στιγμή προσφοράς

Η χριστουγεννιάτικη αποστολή ολοκληρώθηκε με μία ακόμα δράση, σε συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί. Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η εθελοντική ομάδα της bwin υλοποίησε το 1 Tonne Challenge, συγκεντρώνοντας περισσότερο από έναν τόνο βασικών τροφίμων για οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Οι εργαζόμενοι του βραβευμένου brand συμμετείχαν ενεργά σε όλη τη διαδικασία – από τη συγκέντρωση και συσκευασία των τροφίμων μέχρι τη διανομή τους – αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και συμβάλλοντας ουσιαστικά σε κάθε στάδιο της δράσης. Από το 2020 έως σήμερα, η πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε σταθερό θεσμό αλληλεγγύης, με την ενεργή συμμετοχή των εθελοντών ν' αποτελεί τον πυρήνα της. Κάθε χρόνο, ο στόχος όχι μόνο επιτυγχάνεται, αλλά ξεπερνιέται, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική προσφορά είναι μια διαρκής διαδικασία χτισμένη πάνω στη συλλογικότητα και τη συνέπεια.

Κάθε χαμόγελο, κάθε αγκαλιά και κάθε πράξη στήριξης δημιουργεί έναν κύκλο θετικής ενέργειας που ξεπερνά τη διάρκεια των γιορτών. Όταν άνθρωποι και φορείς ενώνονται με κοινό σκοπό, η προσφορά μετατρέπεται σε στάση ζωής και τα Χριστούγεννα αποκτούν αληθινό νόημα, όχι μόνο αυτές τις ημέρες, αλλά κάθε μέρα του χρόνου.

Περισσότερα για της δράσεις της bwin και των εθελοντών της, που στηρίζουν κάθε κοινωνική ομάδα, μπορείτε να βρείτε στο www.bwincares.gr.

