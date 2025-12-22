Κίνα: Σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η κατάσχεση πλοίων από τις ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα να αναπτύσσει σχέσεις με άλλες χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λι Τζιάν στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα πως η κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες άλλου ενός πλοίου συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μετά την αναχαίτιση από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιου με προορισμό την Κίνα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα να αναπτύσσει σχέσεις με άλλες χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λι Τζιάν στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως η Κίνα είναι αντίθετη σε όλες τις «μονομερείς και παράνομες» κυρώσεις.

Προχθές, Σάββατο, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχαίτισε ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, μερικές ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και τα οποία πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα.

Το δεξαμενόπλοιο, το Centuries, φόρτωσε στη Βενεζουέλα υπό το πλαστό όνομα "Crag" και μετέφερε περίπου 1,8 εκατομμύριο βαρέλια βενεζουελανού αργού Merey με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Το αργό αγοράστηκε από τη Satau Tijana Oil Trading, έναν από τους πολλούς μεσάζοντες που εμπλέκονται στις πωλήσεις της κρατικής εταιρίας πετρελαίου της Βενεζουέλας, της PDVSA, προς ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια, σύμφωνα με έγγραφα.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως το «υπό ψευδή σημαία σκάφος» μετέφερε πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις και ανήκε στον σκιώδη στόλο της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποκάλεσε την αναχαίτιση του πλοίου «σοβαρή πράξη διεθνούς πειρατείας».

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βενεζουελανού αργού, που αντιστοιχεί περίπου στο 4% των εισαγωγών της.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ