Πιερρακάκης: Η πολιτική μας στοχεύει σε συνολική και διαρκή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

«Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν αρκεί να το επιβεβαιώνουν οι δείκτες. Πρέπει να το νιώθουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Εφημερίδα Μακεδονία.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης «η πολιτική μας στοχεύει στη συνολική και διαρκή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος».