Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα πρόσωπα της χρονιάς

Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, με ποσοστό 29,4%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr.

Νέα Δημοκρατία: 23,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,2%.

Ελληνική Λύση 6,6%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,7%

ΜέΡΑ25 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ 3,0%

ΝΙΚΗ 1,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Δεν έχω αποφασίσει 21,6%

Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης συμπύκνωσαν τη δημόσια συζήτηση της χρονιάς

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει, με την παρουσία της να συνδέεται κυρίως με ζητήματα ευθύνης και διαφάνειας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ορατότητά της στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Τρίτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης (18,4%), γεγονός που αντανακλά τον κεντρικό του ρόλο στη διακυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να μονοπωλεί τη δημόσια προσοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας (11%), με παρουσία που παραμένει αναγνωρίσιμη στη δημόσια σφαίρα, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Στέφανος Κασσελάκης, με σαφώς περιορισμένο αποτύπωμα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πρόσωπα της κορυφής.

