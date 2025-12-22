Μαρινάκης: Δεν υπάρχει τίποτα εκδικητικό απέναντι στους αγρότες - Το πάρτι των επιδοτήσεων τελείωσε

Στις κινητοποιήσεις παρεισφρήουν και κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε, είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τις όποιες διώξεις ή τους όποιους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση, γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι διώξεις γίνονται από την εισαγγελία, την δικαιοσύνη. Οι έλεγχοι γίνονται από την οικονομική αστυνομία σε συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Το μόνο το οποίο υπάρχει είναι μια ξεκάθαρη εντολή, ως προς το θέμα των ελέγχων να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα ή τέλος πάντων να μην παίρνουν πλέον παραπάνω αυτοί οι οποίοι έπαιρναν παραπάνω και να μην παίρνουν καθόλου αυτοί που δεν πρέπει να πάρουν καθόλου. Και αυτό βλέπουμε να εφαρμόζεται. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι μαζί με τους πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, στις κινητοποιήσεις παρεισφρήουν και κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε. Και κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων για να τελειώσει το πάρτι ήταν η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει την δυνατότητα να διασταυρώνει, να ελέγχει, να βρίσκει λαβράκια. Γι' αυτό και η στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ είναι βαθύτατα προβληματική και επιζήμια για αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για το ζήτημα του κ. Ανεστίδη ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν υπάρχει τίποτα εκδικητικό. Δεν μπορώ να γνωρίζω καμία περίπτωση συγκεκριμένη, ούτε μπορώ να παραθέσω στοιχεία, ειδικά όταν δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και μάλιστα δεν έχω τέτοια πρόσβαση, ούτε θα μπορούσα να έχω. Εφόσον λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος να τον αμφισβητήσουμε. Αλλά δεν το γνωρίζω αν έχει δίκιο ή όχι. Αυτό θα το δείξει η ιστορία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Το "με πήρες κάποιος από το Μαξίμου" μου θυμίζει αυτό που λέγαμε ότι "δεν την ξέρεις, είναι από το χωριό". Αυτά μπορεί να τα λέει οποιοσδήποτε, και ειδικά το "Μαξίμου" μού είναι μια έννοια στην οποία κατά καιρούς γίνεται κατάχρηση. Η ουσία είναι αυτή που είπα και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο κύριο, δεν γνωρίζω καμία συγκεκριμένη υπόθεση. Πράγματι, μέσα στους πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους, που δικαιολογημένα ζητάνε παραπάνω και εμείς σε αντίθεση με ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια προχωράμε σε όλο και παραπάνω πράξεις με βάση τις αντοχές της οικονομίας, μέσα σε αυτούς, λοιπόν, που δικαίως ζητάνε, έχουν παρεισφρήσει και κάποιοι που πλέον βλέπουν ότι αυτά τα οποία μπορούσαν να γίνονται, δεν γίνονται. Δεν μπορούν να πάρουν αυτά που έπαιρναν».



«Είναι φοβερό την ίδια στιγμή που δικαιολογημένα φωνάζει ο κόσμος και η αντιπολίτευση μαζί του για το πόσο καθυστερήσαμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία ελέγχων και αυτή τη διαδικασία πληρωμών, όπου οι απατεώνες ή αυτοί οι οποίοι ενώ έπρεπε να πάρουν 5, έπαιρναν 15 ή πολύ παραπάνω. Εκείνοι που δεν έπρεπε να πάρουν καθόλου, έπαιρναν αρκετά, δεν θα τα πάρουν πλέον, και πολύ σωστά μας φώναζαν: "Γιατί αργήσατε και εσείς;" Τώρα που έχει γίνει επί των ημερών μας και με τη δική μας ευθύνη της καθυστέρησης, τα ίδια κόμματα δεν ψηφίζουν αυτή την τροπολογία και παίρνουν συλλήβδην το μέρος όλων. Και των πολλών που δικαιολογημένα ζητάνε και κάποιων οι οποίοι δεν θα πάρουν πλέον αυτά που κακώς έπαιρναν σε βάρος των υπόλοιπων αγροτών. Θα συμπεράσματα δικά σας» πρόσθεσε.



Για το εάν έχει αλλάξει η ΝΔ και με βάση και τις αιτιάσεις του κ. Ανεστίδη ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ως νεοδημοκράτης από κούνια σας απαντώ ότι δεν υπάρχει πιο συνεπής πολιτική στην ιδεολογική διακήρυξη της ΝΔ από αυτή που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιονδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο φιλελεύθερο από αυτό και δίκαιο. Είναι ο πρωθυπουργός που με την πολιτική του έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο δουλειές, πιο σημαντική πολιτική δεν υπάρχει, που έχουν διπλασιαστεί οι πόροι για την υγεία, έχουν πολλαπλασιαστεί οι πόροι για την παιδεία, για την πολιτική προστασία. Είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του αντιμετωπίστηκαν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι όπως η υβριδική απειλή στον Έβρο. Κρατήθηκε όρθιο το ΕΣΥ στη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση. Εξοπλίζετε ι χώρα, υπεγράφησαν συμφωνίες σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Μέσα σε έξι χρόνια έγιναν όσα δεν έγιναν στα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης. Είναι μια υπερήφανη πολιτική που ταυτόχρονα ακολουθεί μια πολιτική εφαρμογής του νόμου».



«Όσο ΝΔ αλλά στη βάση της, στον πυρήνα της, στην ουσία της, είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε τόσο λογική και συμβατή είναι με ανθρώπους που δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία, απλά θέλουν το καλό των παιδιών τους. Και γι' αυτό και αυτή η διεύρυνση που επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώ ότι είναι μονόδρομος και πρέπει να συνεχιστεί με αυτούς τους όρους που έχουμε θέσει» πρόσθεσε.



«Αν με ρωτάτε για την Ελλάδα του χτες, η Ελλάδα του χτες υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Προφανώς μέρος της Ελλάδας του χθες είναι και στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος λοιπόν αντιδρά στο να ελέγχονται τα ευρώ που πηγαίνουν είτε στους αγρότες είτε οπουδήποτε αλλού, δεν είναι μια τάση της Νέας Δημοκρατίας, είτε αφορά συνδικαλιστές είτε οποιονδήποτε, είναι μια τάση της Ελλάδας του χθες. Είναι ούτε καν τάση, είναι η ίδια η Ελλάδα του χθες. Και ναι, ο κ. Μητσοτάκης είναι από τους προέδρους που με την αυτοκριτική που έχει κάνει και τις καθυστερήσεις που έχουν γίνει έχει δώσει ακόμα και μέσα στο κόμμα του μάχες με την Ελλάδα του χθες και θα συνεχίσει να δίνει» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ