Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Ελλάδα

Από τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, η ορεινή Ελλάδα είναι γεμάτη από μαγευτικά μέρη για χειμερινές αποδράσεις.

Πετρόχιστα χωριά μέσα στα έλατα, ατμοσφαιρικές πόλεις δίπλα σε λίμνες, ζεστοί ξενώνες και καλό παραδοσιακό φαγητό. Η ορεινή Ελλάδα είναι γεμάτη από πανέμορφα μέρη όπου η φύση και η παράδοση δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστα ταξίδια.

Από τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε κάποιους από τους κορυφαίους ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς για μικρές και μεγάλες αποδράσεις.

