Ιαπωνία: Ετοιμάζεται να θέσει ξανά σε λειτουργία το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του κόσμου

Για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, μετά την οποία είχαν κλείσει όλοι οι αντιδραστήρες στην Ιαπωνία.

Η περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα ενέκρινε σήμερα το σχέδιο για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, μετά την οποία είχαν κλείσει όλοι οι αντιδραστήρες στην Ιαπωνία.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση, τον περασμένο μήνα, από τον κυβερνήτη της περιφέρειας Νιιγκάτα, τον Χιντέγιο Χαναζούμι, ότι θα «ενέκρινε» την επανάληψη των επιχειρήσεων στον πυρηνικό σταθμό Κασιουαζάκι-Καρίουα, στην κεντροδυτική Ιαπωνία.

Ο πυρηνικός σταθμός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας όταν η Ιαπωνία είχε κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της μετά το τριπλό πλήγμα -σεισμός, τσουνάμι και πυρηνική καταστροφή- το 2011 στη Φουκουσίμα, καθώς ο πληθυσμός εξέφραζε την ανησυχία του γι' αυτή την πηγή ενέργειας.

Όμως η χώρα, φτωχή σε φυσικούς πόρους, θέλει να μειώσει την ισχυρή εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, να φθάσει μέχρι το 2050 σε ουδετερότητα άνθρακα και να απαντήσει στην αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικό που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά 14 αντιδραστήρες έχουν έτσι επαναλειτουργήσει μετά την υιοθέτηση αυστηρών προδιαγραφών.

Σήμερα η περιφερειακή συνέλευση ψήφισε έναν επιπρόσθετο προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνεται απόφαση που επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στην απόφαση του κυβερνήτη.

Ο πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα, ο οποίος εκτείνεται σε 4.000 στρέμματα στην ακτή της θάλασσας της Ιαπωνίας απέναντι από την κορεατική χερσόνησο, θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Tepco που επαναλειτουργεί. Η Tepco είναι η εταιρεία που διαχειριζόταν τον πυρηνικό σταθμό Νταϊίτσι της Φουκουσίμα όταν σημειώθηκε η καταστροφή του 2011.

Η Tepco θα πρέπει τώρα να απευθυνθεί στην εθνική αρχή πυρηνικής ενέργειας η οποία θα εξετάσει την επαναλειτουργία του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία θέλει να θέσει και πάλι σε λειτουργία έναν από τους επτά αντιδραστήρες του Κασιουαζάκι-Καρίουα γύρω στις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK και την οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Αύριο, Τρίτη, ο Χαναζούμι πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό Βιομηχανίας Ριοσέι Ακαζάουα για να του γνωστοποιήσει πως υποστηρίζει την επαναλειτουργία του σταθμού, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό BSN.

Ωστόσο έρευνα που δημοσιεύθηκε από την περιφέρεια τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των κατοίκων δεν πιστεύει πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Σχεδόν 70% εξέφρασαν ανησυχία για το γεγονός ότι η TEPCO διαχειρίζεται τον σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ