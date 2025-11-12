Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ στον Stoxx 600 έφερε η ελπίδα για το shutdown στις ΗΠΑ

Η αισιοδοξία ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης οδεύει προς το τέλος του, έδωσε ώθηση σε επίπεδα ρεκόρ στους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Η αισιοδοξία ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης οδεύει προς το τέλος του, έδωσε ώθηση σε επίπεδα ρεκόρ στους ευρωπαϊκούς δείκτες που διατήρησαν το θετικό momentum αυτής της εβδομάδας, με τα κέρδη να προέρχονται από τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των πολυτελών προϊόντων, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων αυξήθηκαν εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 0,71% στις 584,24 μονάδες κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, με τους περισσότερους κλάδους να ενισχύονται, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 1,17% στις 5.792 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 1,22% στις 24.380 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 1,04% στις 8.241 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε κέρδη 0,09% στις 9.908 μονάδες κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,80% στις 44.792 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στο +1,39% στις 16.616 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Bayer κατέγραψε άνοδο σχεδόν 6% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αφότου παρουσίασε καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα για το γ' τρίμηνο με ώθηση από τη ζήτηση για νέα φάρμακα και για σπόρους καλαμποκιού.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 1,51 δισ. ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,29 δισ. ευρώ. Από την άλλη, οι πωλήσεις της γερμανικής φαρμακευτικής για το αντίστοιχο διάστημα βρέθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Στον τομέα της ενέργειας, η μετοχή της SSE σημείωσε άνοδο 16,84%, αφότου η βρετανική εταιρεία κοινής ωφέλειας ξεκίνησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 δισεκατομμυρίων λιρών (2,6 δισεκατομμύρια δολάρια) για να πληρώσει ένα νέο πενταετές επενδυτικό σχέδιο 33 δισεκατομμυρίων λιρών για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 655 εκατομμυρίων λιρών για το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 684 εκατομμύρια λίρες.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Γερμανία, επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο στο 2,3%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο +2,8% τον Οκτώβριο του 202